Viele Pixel: Google will Stückzahlen mit neuen Smartphones verdoppeln

Google geht offenbar davon aus, dass man in dieser Modellgeneration deutlich mehr Pixel-Smartphones verkaufen kann. Der US-Konzern soll seine Vertragsfertiger und Zulieferer angewiesen haben, etwa die doppelte Stückzahl der heute erwarteten Pixel 6-Serie zu bauen.

Mehr als sieben Millionen Pixel 6 angestrebt

Laut einem Bericht des japanischen Wirtschaftsdiensts Nikkei Asia hofft Google wieder auf eine deutlich größere Zahl von Smartphone-Verkäufen. Zuletzt war die Nachfrage im Jahr 2020 massiv eingebrochen und hatte sich praktisch halbiert. Für die jetzt startende Modellreihe will man wieder deutlich mehr Einheiten absetzen.Konkret soll Google seine Fertigungspartner angewiesen haben, sich auf die Produktion von mehr als sieben Millionen Einheiten der neuen Pixel 6-Serie einzustellen. Damit würde man die Stückzahl wieder verdoppeln, auch weil Google hofft, die nach den drastischen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie wieder steigende Nachfrage auszunutzen.Google will unter anderem in Europa, den USA und Japan mehr Geräte absetzen, wobei man sich angeblich als einziger US-Hersteller von Android-Smartphones vermarkten will. Dabei hat Google vor allem Marktanteile von Samsung, Apple und Xiaomi als Konkurrenten im Visier, die allesamt durch den Niedergang von Huawei profitiert hatten. Natürlich dürfte Google auch darauf setzen, dass man selbst ja das Android-Betriebssystem entwickelt und kontrolliert.Auch der neue Google Tensor SoC soll in den Mittelpunkt gerückt werden, bietet Google doch jetzt erstmals einen neuen Chip in seinen Smartphones an und kann damit die Software noch stärker dafür optimieren und eigene Features als Alleinstellungsmerkmal umsetzen. Mit der Steigerung seiner Stückzahlen und der Einführung neuer Hardware will Google natürlich vor allem Eins erreichen: mehr Nutzer sollen seine Dienste nutzen und damit an den Konzern gebunden werden.Generell hat Google seine Hardware-Ambitionen zuletzt massiv ausgebaut. Der Konzern übernahm 2018 die Smartphone-Sparte von HTC und kaufte sich damit auf einen Schlag eine Vielzahl erfahrener Profis mit langjährigem Fokus auf die Entwicklung innovativer Geräte ein. Mittlerweile soll Googles Hardware-Team allein in Taiwan aus mehr als 4000 Mitarbeitern bestehen.