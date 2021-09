Google Tensor vs. Snapdragon 888: So schlägt sich der Pixel 6-Chip

Google setzt für das Pixel 6 auf einen maßgeschneiderten Antrieb. Doch wie wird sich das Vorzeige-Smartphone mit Custom-Chip gegen die weit verbreiteten Flaggschiff-Prozessoren von Qualcomm und Samsung schlagen? Wir tragen die verfügbaren Fakten zum Aufbau zusammen.

Google macht sich seinen eigenen Chip, der im Spitzenfeld mitspielt

Vergleich Google Tensor vs. Snapdragon 888 vs. Exynos 2100 Chip Google Tensor Snapdragon 888 Exynos 2100 CPU 2x Arm Cortex-X1 (2.80GHz), 2x Arm Cortex-A76 (2.25GHz), 4x Arm Cortex-A55 (1.80GHz) 1x Arm Cortex-X1 (2.84GHz), 3x Arm Cortex-A78 (2.4GHz), 4x Arm Cortex-A55 (1.8GHz) 1x Arm Cortex-X1 (2.90GHz), 3x Arm Cortex-A78 (2.8GHz), 4x Arm Cortex-A55 (2.2GHz) GPU Arm Mali-G78 (854MHz) Adreno 660 Arm Mali-G78 MP14 (854MHz) RAM LPDDR5 LPDDR5 LPDDR5 ML Tensor Processing Unit Hexagon 780 DSP Triple NPU + DSP Decoder H.264, H.265, VP9, AV1 H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9, AV1 Modem Exynos 5123 integriert, 4G LTE, 5G sub-6Ghz & mmWave, 7,35 Gbps Download, 3,6 Gbps Upload Snapdragon X60 integriert, 4G LTE, 5G sub-6Ghz & mmWave, 7,5 Gbps Download, 3 Gbps Upload Exynos 5123 integriert, 4G LTE, 5G sub-6Ghz & mmWave, 7,35 Gbps Download, 3,6 Gbps Upload Prozess 5nm 5nm 5nm

Mit dem Pixel 6 will Google auch in Bezug auf den Prozessor die Muskeln spielen lassen und folgt dabei der Idee des maßgeschneiderten Chips, der von den eigenen Entwicklern auf die Zusammenarbeit mit der Software zugeschnitten wird. Ein genauer Blick auf den Aufbau zeigt, dass man bei dem Konzern dabei einen echten Sonderweg geht. Wie Android Authority in seinem Bericht schreibt, haben sich die Google-Entwickler großzügig bei Komponenten der Exynos-Serie von Samsung bedient und diese mit hauseigenem Silizium für maschinelles Lernen ergänzt.Noch sind nicht alle Daten zum Google Tensor-Chip verfügbar, aber die Informationslage macht einen ersten Hardware-Vergleich mit den neuesten Spitzen-Chipsätzen von Qualcomm und Samsung möglich. Der Suchmaschinenkonzern platziert seinen Prozessor auf Augenhöhe mit den aktuellen Top-Modellen Snapdragon 888 und Exynos 2100. Die werden allerdings in absehbarer Zeit von einer neuen Generation abgelöst. Absoluter Leistungs-Spitzenreiter will man bei Google mit einem Blick auf den Aufbau des Chips aber sowieso nicht werden.Der Vergleich zeigt: Googles Chip könnte man bei vielen Punkten mit Samsungs aktuellem Flaggschiff Exynos 2100 verwechseln. Den aktuellen Berichten zufolge sind sowohl das Modem als auch der Grafikprozessor hier direkt übernommen worden, Ähnlichkeiten bei Details wie der Hardwareunterstützung für die AV1-Mediendekodierung machen die Verwandtschaft noch deutlicher.Beim Blick auf den weiteren Aufbau wird dann aber Googles Sonderweg sichtbar. Während Qualcomm und Samsung einen Leistungschip Cortex-X1 mit drei Arm Cortex-A78 und vier Arm Cortex-A55 kombinieren, finden sich in Tensor gleich zwei ARM Cortex-X1.Beim weiteren Aufbau kommen allerdings zwei Cortex-A76-Chips zum Einsatz - die sind kleiner und weniger energiehungrig als die Nachfolger A77 und A78, leistet aber natürlich auch etwas weniger. Bei den vier Arm Cortex-A55 zieht man wieder mit der Konkurrenz gleich. Dazu kommt natürlich Googles Tensor Processing Unit, die auf maschinelles Lernen und KI-Fähigkeiten optimiert ist.