Google Pixel 6: Preise, Release-Termin und Farben durchgesickert

Das Google Pixel 6 ist wahrscheinlich nur wenig teurer als sein Vorgänger. Ein Leak hat nun die Preise, das Release-Datum und die Farbvarianten der neuen Flaggschiff-Generation genannt. Das Smartphone soll noch im Oktober erhältlich sein und an die Käufer ausgeliefert werden.

Namen der Farbvarianten aufgetaucht

Während die Standard-Version des Google Pixel 6 mit 649 Euro zu Buche schlagen soll, wird das Pro-Modell voraussichtlich für 899 Euro angeboten. Der genaue Preis hängt allerdings von der Ausstattung ab. Sollte sich der Nutzer für eine Variante mit mehr internem Speicher entscheiden, dürften 50 bis 100 Euro zusätzlich fällig werden. Die Angaben wurden in einem Video , das auf Brandon Lees Kanal "This is Tech Today" hochgeladen wurde, veröffentlicht.Sollte sich der Leak als wahr herausstellen, handelt es sich im Vergleich zum Pixel 5, das ab 599 Euro erhältlich ist, nur um eine relativ geringe Preissteigerung.Das Pixel 6 soll es in einer "Carbon" und "Fog" genannten Edition geben. Dabei handelt es sich um eine schwarze und eine grüne Farbvariante. Außerdem soll es das Standard-Modell in weiteren Designs geben. So soll es auch eine hellorangene Version geben. Das Pixel 6 Pro soll in den drei Varianten "Silver", "Gold" und "Carbon" auf den Markt kommen.Google wird das Pixel 6 auf einem Event am 19. Oktober vorstellen. Ab dem 28. Oktober sollen die Geräte dann über die Ladentheke gehen. Obwohl die Präsentation erst in drei Wochen stattfindet, sind bereits zahlreiche Spezifikationen zum nächsten Google-Flaggschiff bekannt. Im Pixel 6 (Pro) soll ein vom Suchmaschinenkonzern selbst entwickelter Tensor-Chip zum Einsatz kommen. Neben bis zu zwölf Gigabyte RAM sind auch ein 6,4 bzw. 6,7 Zoll großes Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz sowie eine 50-MP-Kamera mit an Bord. Das Smartphone wird über einen 5000 mAh großen Akku mit Strom versorgt.