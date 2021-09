Pixel 6: Google bewirbt das Smartphone mit eigenen Kartoffelchips

Google hat einen neuen Werbeclip zum kommenden Flaggschiff-Modell Pixel 6 veröffentlicht. Im Video stellt der Konzern eigene Kartoffelchips, deren Verpackung dem Smartphone ähnlich sieht, vor. Hiermit möchte Google natürlich seinen selbst entwickelten Tensor-Chip bewerben.

Kartoffelchips werden an 10.000 Personen verschickt

Google

Im vor kurzem angekündigten Google Pixel 6 kommt erstmals ein Tensor-SoC, den der Suchmaschinenkonzern selbst entwickelt hat, zum Einsatz. Das hat die Marketing-Abteilung zum Anlass genommen, einen kreativen Spot zu dem Flaggschiff-Gerät zu drehen. Anstelle des eigentlichen Smartphones mit dem Tensor-Chip sind im Video verpackte Kartoffelchips zu sehen. Die Verpackung gibt es in fünf verschiedenen Farben, die den Varianten des Pixel 6 entsprechen. Die Chips wurden in der Geschmacksrichtung "Googley Salty Flavor" gewürzt.Das Werbevideo ist selbstverständlich lustig gemeint und zeigt alltägliche Situationen, in denen man sein Smartphone verwendet. Die Personen im Clip nutzen allerdings nicht das Pixel 6, sondern die Packung Kartoffelchips, um Selfies zu knipsen oder sich zu identifizieren. Ob man einfach ein USB-C-Kabel an die Verpackung anschließen kann und damit wieder mehr Chips zur Verfügung hat, müsste erst ein Test zeigen. Immerhin dürfte es weniger schmerzhaft sein, wenn einem beim Einschlafen nur die Chipstüte auf den Kopf fällt.Die Kartoffelchips wurden nicht ausschließlich für das Marketing-Video produziert. Google möchte den ersten 10.000 Personen, die das Pixel 6 bestellen und sich für das Angebot registrieren, tatsächlich eine Packung seiner eigenen Kartoffelchips spendieren. Da der Werbespot auf dem Kanal von Google Japan bereitgestellt wurde, dürfte die Aktion nur für Personen mit Wohnsitz in Japan gültig sein. Alle Packungen sind inzwischen vergeben.