Google Pixel 6: Deutscher Händler bestätigt überraschend guten Preis

Google hat für den 19. Oktober 2021 die Vorstellung seiner neuen High-End-Smartphones Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro in Aussicht gestellt. Eine deutsche Elektronikkette bestätigt in ihrem Prospekt aber schon jetzt den Preis. Ein Leak liefert zudem diverse neue Bilder.

Das Google Pixel 6 wird in Deutschland aller Voraussicht nach 649 Euro kosten, während das Pixel 6 Pro für 899 Euro an den Start gehen soll. Zumindest im erstgenannten Fall liefert der deutsche Elektronik-Handelsriese Saturn schon jetzt die Bestätigung dieser zuvor nur im Rahmen von Leaks diskutierten Preise.In einem bisher nicht online verfügbarem aktuellen Prospekt bewirbt Saturn laut einem Reddit-Nutzer bereits sein Launch-Bundle rund um das Google Pixel 6. Darin nennt das Unternehmen ebenfalls einen Preis von 649 Euro für das Pixel 6 mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internem Flash-Speicher.Außerdem ist von einer Hauptkamera mit 50 Megapixeln Auflösung und einer Ultraweitwinkel-Kamera mit 12 Megapixeln sowie einer 8-MP-Frontcam die Rede. Saturn bewirbt außerdem einen 4620mAh großen Akku und einen Fingerabdruckleser als Ausstattungsmerkmale.Für Kunden, die sich für das Google Pixel 6 interessieren, dürfte aber vor allem die Gratis-Dreingabe von Saturn interessant sein: Wer vom 19.10. bis 27.10.2021 ein Pixel 6 bei Saturn kauft, bekommt die Bose Headphones 700 Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung kostenlos dazu. Diese kosten im deutschen Einzelhandel derzeit mindestens 230 Euro und dürften somit für manche Kunden durchaus attraktiv sein.Neben dem Saturn-Prospekt liefert Ober-Leaker Evan Blass eine ganze Wagenladung neuer Bilder von Googles neuen Smartphones. Diese zeigen das Design der Geräte noch einmal in hochauflösender Form, wobei es sich mit einiger Wahrscheinlichkeit um Marketing-Bilder handelt, die Google an seine Partner unter den Netzbetreibern verteilt.