Apple sagt Pläne für iPad Air mit OLED-Display im Jahr 2022 ab

Seit Anfang des Jahres halten sich die Gerüchte, dass Apple das iPad Air mit einem OLED-Display auf den Markt bringen will. Doch nun sollen die Pläne gestrichen worden sein - das meldet zumindest ein Insider. Auch Mini-LED-Technik soll nicht zum Einsatz kommen.

Samsung und Apple sollen Pläne (vorerst) aufgegeben haben

Apple hat laut dem Analysten Ming-Chi Kuo seine Pläne, im nächsten Jahr ein aktualisiertes iPad Air mit einem OLED-Display auf den Markt zu bringen, aufgrund von Qualitäts- und Kostenbedenken gestrichen. In seinem Investorenbrief, der dem Online-Magazin MacRumors vorliegt, erläutertet Ming-Chi Kuo, dass Apple vorerst weiter bei der bisherigen LCD-Technologie für das iPad Air bleiben will.Experten erwarteten den Wechsel auf OLED auch, da man zunächst davon ausging, dass Apple mit der aktuellen Display-Technologie zu sehr eingeschränkt sei, was weitere Design-Änderungen betrifft. Das heißt aber wiederrum, dass das iPad Air wohl im kommenden Jahr keine einschneidenden Änderungen erhält.Im März berichtete Kuo, dass Apple ein iPad Air mit einem OLED-Display für 2022 bereits in der Pipeline hat . Nun hat Kuo seine Vorhersage revidiert und erklärt, dass dies nicht der Fall sein wird, da Apple diese Pläne aufgrund von Kosten und Leistung, die nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen, gestrichen hat. Inwieweit das stimmt, lässt sich schlecht überprüfen. Zudem ist besonders in diesem Jahr aufgefallen, dass viele Gerüchte vor den Produkt-Neuvorstellungen vollkommen falsch waren und Apple es mittlerweile besser hinbekommt, Geheimnisse auch für sich zu behalten.Apple soll nun den für das vierte Quartal eingeplante Start der Massenfertigung der neuen iPad-Air-Displays abgeblasen haben. Kurz zuvor hatte ein Insider berichtet, dass Apple und Samsung ihre gemeinsamen Pläne zur Entwicklung eines OLED-Displays für ein kommendes aktualisiertes 10,9-Zoll-iPad Air aufgegeben hätten.