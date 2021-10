Offiziell bestätigt: Apple Watch Series 7 ab 8. Oktober vorbestellbar

Die neue Apple Watch Series 7 kann ab dem 8. Oktober vorbestellt werden. Eine Auslieferung an erste Kunden und die Verfügbarkeit in diversen Stores ist ab dem 15. Oktober geplant. Preislich wird die neue Generation der Smartwatch mit WatchOS 8 ab 429 Euro in Deutschland starten.

Bekanntes Design trifft auf größere und hellere Displays

Apple

Nach ersten Gerüchten bestätigt das kalifornische Unternehmen jetzt die Markteinführung der Apple Watch Series 7 , die nach der zurückliegenden Keynote für den Herbst 2021 angedacht war. Vorbestellungen nimmt Apple ab dem 8. Oktober (Freitag) ab 14 Uhr deutscher Zeit entgegen. Eine Woche später geht die smarte Uhr ab dem 15. Oktober offiziell in den Verkauf. Bisher wurde nur der Einstiegspreis für die Aluminium-Version der Series 7 bekannt gegeben. Mindestens 429 Euro müssen eingeplant werden.Obwohl von Insidern vorab ein kantigeres Design erwartet wurde, wird die Apple Watch Series 7 auch in diesem Jahr im bekannt abgerundeten Gehäuse, wahlweise aus Aluminium, Edelstahl oder Titan, ausgeliefert. Anstelle eines neuen Looks spendiert Apple seiner Smartwatch größere OLED-Displays (41 / 45 Millimeter) und somit einen um 20 Prozent erweiterten Bildbereich. Zudem spricht man von einer 70-prozentigen Steigerung der Helligkeit im Always-On-Modus und eine erhöhte Stabilität durch die Verwendung eines dickeren Frontglases.Während eine Leistungssteigerung des integrierten Apple-Chips nicht zu erwarten ist, soll dafür die Ladezeit verkürzt worden sein. Laut Angaben des Unternehmens können Nutzer der Apple Watch Series 7 ihr Wearable bis zu 33 Prozent schneller aufladen als den Vorgänger. Armbänder, Ladegeräte und Zubehör von älteren Generationen bleiben bekanntlich zur neuen Smartwatch kompatibel. Neben der Apple Watch Series 7 werden die Apple Watch SE ab 299 Euro und die Apple Watch Series 3 ab 219 Euro weiterhin erhältlich sein.