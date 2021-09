"Jelly Scrolling" beim iPad Mini: Nutzer berichten über "Wabber"-Display

Das neue iPad Mini war das spannendere der zuletzt vorgestellten Apple-Tablets , entsprechend gespannt waren viele, wie es sich in der Praxis schlägt. Doch hier gibt es u. a. Berichte über Probleme, allen voran das so genannte "Jelly Scrolling", also ein "wabbeliges" Scroll-Verhalten.

Grund bisher unbekannt

Das neue iPad Mini - es ist die mittlerweile sechste Generation - wurde bei der Vorstellung mit viel Lob bedacht. In der Praxis muss man allerdings Abstriche machen, denn die ersten Nutzer und Tester, die das neue Mini-Tablet von Apple ausprobieren durften, berichten über Probleme beim Scrolling.Das ist beim iPad Mini 6 auch offenbar alles andere als ein Einzelfall und tritt wohl verhältnismäßig oft auf. Dabei scheint sich das Display des Tablets auf einer Seite langsamer zu aktualisieren als auf der anderen, was sich in Form eines spürbaren "Wackel"-Effekts in der Mitte des Bildschirms bemerkbar macht. Das wurde Jelly Scrolling getauft, 9to5Mac vergleicht dieses Verhalten mit dem Scrollen auf einer Webseite - wenn sich der Inhalt schnell bewegt.Das Blog schreibt, dass man von einem Leser davon erfahren habe. Dieser sei in einen Apple Store gegangen, um sein Gerät auszutauschen, musste dort aber feststellen, dass auch alle Demo-iPad Minis diesen Fehler aufwiesen.Dieser "Lag" tritt vor allem im Porträt-Modus auf, also wenn die Kamera oben ist, dann aktualisiert sich die rechte Seite des Displays schneller als die linke. Dreht man das Gerät um 180 Grad, wird die linke Seite schneller aktualisiert als die rechte. Interessanterweise ist die Verzögerung bei der Verwendung des iPad Mini im Querformat deutlich schwieriger zu erkennen.Das Ganze ist relativ schwer zu beschreiben, Dieter Bohn von The Verge ist das aber mit einer Zeitlupen-Aufnahme gelungen, in seinem auf Twitter veröffentlichten Video kann man dieses Wackeln gut sehen. Derzeit ist nicht klar, was dafür verantwortlich ist. "Verdächtige" sind das Panel selbst, die Display-Controller oder ein Problem mit der Software bzw. Firmware.