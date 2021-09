Neues iPad Mini: Wabbel-Scrolling ist bei LCDs "normal", sagt Apple

Der von einigen Nutzern des neuen iPad mini mit 8,3 Zoll großem Display bemängelte Effekt, bei dem die Bildschirminhalte durch das sogenannte "Jelly Scrolling" unterschiedlich schnell aktualisiert werden, ist bei LCD-Panels vollkommen normal - behauptet jedenfalls Apple

Apple widerlegt sich selbst

Wie Apple als Antwort auf entsprechende Anfragen erklärte, die unter anderem das US-Magazin Ars Technica stellte, handelt es sich beim sogenannten "Jelly Scroll" des Displays im neuen iPad mini der 6. Generation um ein für LCD-Panels normales Verhalten. Weil die Panels die Pixel-Linien nacheinander aktualisieren, komme es zu minimalen Verzögerungen.Dies führt dazu, dass die Pixel am oberen Bildschirmrand etwas früher aktualisiert werden als jene Pixel am unteren Ende des Displays. Dies könne zu ungleichmäßig wirkendem Scrolling führen, wie es beim jüngsten iPad Mini zu beobachten sei. In Videos hatten einige Besitzer des gerade erschienenen neuen iPad mini gemeldet, dass das Scrolling bei ihren Geräten "wabbelig" wirkt, also etwa so, wie wenn man ein Glas Marmelade schüttelt.Das Problem fällt vor allem bei der Verwendung im Porträtmodus auf, wo viele Benutzer bemerkten, dass sich die linke Bildschirmhälfte vor der rechten Hälfte zu aktualisieren scheint. Dass Apple hier von einem normalen Effekt spricht, überrascht die Betroffenen berechtigtermaßen. Das Unternehmen reagierte schließlich nur mit einer allgemeinen Aussage, nicht aber bezogen auf das neue iPad mini.Apple verbaut in diversen anderen iPad-Modellen schon seit Jahren ebenfalls LCD-Panels, bei denen das "Wabbel-Scrolling" nicht nachvollzogen werden kann, so die Kollegen von Ars Technica. Ihrer Meinung nach ist das Problem also nicht etwa auf LCD-Bildschirme generell zurückzuführen. Man habe umfangreiche Tests mit anderen iPad-Modellen durchgeführt, die ebenfalls ein Panel mit 60 Hertz Bildwiederholrate besitzen - ohne das gleiche Problem zu beobachten.