iFixit-Teardown zeigt das Jelly Scrolling-Problem beim iPad mini 6

Apple hat Anfang September die mittlerweile sechste Generation des iPad mini vorgestellt. Nun hat sich der Reparaturservice von iFixit das neue Gerät einmal genauer vorgenommen und auch die berichteten Probleme des "Jelly Scrolling" untersucht.

Reparierbarkeit bleibt mies

Apple

Die Reparaturexperten von iFixit haben einen ersten Teardown des neuen iPad mini 6 durchgeführt und viele interessante Informationen veröffentlicht (via MacRumors ). Anders als bei anderen Teardowns bei Neuvorstellungen ging es dabei dieses Mal auch darum, dass das iPad mini für viele Nutzer ein Problem beim Scrollen aufweist. Das Phänomen wurde Jelly Scrolling getauft und beschreibt einen Wackel-Effekt in der Mitte des Displays, wenn man scrollt. Laut Apple ist das ein typischer Effekt bei LCD-Panels und nicht ungewöhnlich, also kein Herstellungsfehler.Dem ist iFixit nun auf den Grund gegangen. In einem kurzen Video zeigt iFixit wie man das neue iPad mini-Modell zerlegt und gibt die ersten Ergebnisse zu der gefundenen Technik bekannt:Zum sogenannten "Jelly Scrolling"-Problem merkt iFixit an, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass LCD- und OLED-Displays ein ähnliches Bildlaufverhalten aufweisen. Es ist nur so, dass das "Jelly Scrolling"-Problem des iPad mini auffälliger zu sein scheint als bei anderen Geräten. Es ist nicht klar, warum das so ist, aber iFixit vermutet, dass es an einer bestimmten Platinenplatzierung liegen könnte.Interessant ist, dass das neue iPad mini im Vergleich zum Vorgängermodell etwas besser zu reparieren ist. iFixit vergibt für die Reparierbarkeit drei von zehn Punkten, denn gut reparierbar ist das iPad mini wirklich nicht. Der neue USB-C-Anschluss lässt sich außerdem leichter entfernen als bei der vorherigen Generation. Der Akku bleibt aber nach wie vor mit dem Gehäuse verbunden. Viel mehr zum neuen Innenleben wurde noch gar nicht gesagt. iFixit will mehr dazu in den kommenden Tagen veröffentlichen.