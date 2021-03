iPad Air & MacBook Pro: Apple soll Modelle mit OLED-Displays planen

Neuen Berichten zufolge soll sich Apple in naher Zukunft nicht nur der Mini-LED-Technik annehmen, sondern iPads und MacBooks im nächsten Jahr auch mit OLED-Displays anbieten. Beide Technologien sollen ko­ex­is­tieren und verschiedene Kundengruppen ansprechen.

OLED-Displays für iPad Pro, Air und MacBook Pro im Gespräch

Apple

Gingen Analysten bisher davon aus, dass sich Apple zunehmend auf Tablet- und Notebook-Bildschirme mit Mini-LEDs konzentrieren wird, bringt der Branchendienst DigiTimes von Quellen aus Zuliefererkreisen in Erfahrung, dass auch die bei Fernsehern und Smartphones beliebte OLED-Technik noch lange nicht vom Tisch ist. Den unbestätigten Insider-In­for­ma­tio­nen nach sollen iPads und MacBooks voraussichtlich Anfang 2022 auch mit den selbst­leuch­ten­de organischen Leuchtdioden ausgestattet werden.Der Bericht spricht unter anderem von einem 10,9 Zoll großen Apple iPad , das die Nachfolge des aktuellen iPad Air antreten könnte. Mit einer Massenproduktion dürfte der US-ame­ri­ka­ni­sche Hersteller angeblich im vierten Quartal 2021 starten. Ebenso soll Apple in Erwägung ziehen, sein 12,9 Zoll großes iPad Pro und das MacBook Pro mit 16-Zoll-Display oder sogar einer neuen 17-Zoll-Variante mit OLED-Bildschirmen auszustatten. Pläne für die Integration von Mini-LEDs in das Apple-Portfolio sollen parallel verfolgt werden.Vor einem Übergang hin zur OLED-Technologie dürfte das Jahr 2021 vorerst von eben diesen bestimmt werden. Mini-LED-Displays sollen unter anderem in das iPad Pro und die kom­pak­teren MacBook Pro-Modelle einziehen. Zu­sätz­lich werden neue Tablets der Baureihen iPad (2021) und iPad Mini erwartet, die in einem niedrigeren Preisbereich voraussichtlich wei­ter­hin auf klassische LED-Technik setzen, sich da­für aber in Hinsicht auf das Design deutlich verändern werden. Nach und nach soll das angestaubte Home-Button-Layout aus dem Tablet-Bereich verschwinden.