Apple stellt zwei neue iPads vor - eine Pflichtübung und das iPad Mini

Beim September-Event spielte auch das iPad eine Rolle, genauer gesagt waren es gleich zwei: das "normale" iPad wurde in der neunten Generation gezeigt, dazu kommt ein neues iPad Mini. Eines kann man als normales Update bezeichnen, das andere war schon aufregender.

Apple iPad (9. Generation): Der Klassiker neu aufgelegt

Apple iPad Mini (6. Generation): Tschüss Home Button!

Apple

Das erste iPad wurde bereits 2010 vorgestellt und gehört seither zum Standard-Angebot des Konzerns aus Cupertino. Nun gab es das achte Update des Originals und allzu viel hat sich in der neunten Generation nicht geändert. So hat das neueste iPad den bereits bekannten A13 Bionic-Prozessor bekommen, dazu kommt eine 12-Megapixel-Kamera auf der Frontseite des Geräts.Ansonsten muss man aber - trotz des üblichen "besser, schöner, schneller" der Apple-Marketing-Abteilung - die Neuerungen eher mit der Lupe suchen. Am Design hat sich nicht viel bis nichts getan. Laut Apple ist der Prozessor aber um 20 Prozent schneller. Ähnliches gilt für den 10,2 Zoll großen Bildschirm: Hier sind Größe und Auflösung unverändert, es gibt aber eine kleinere Neuerung, nämlich True Tone, das die Farbtemperatur an das Umgebungslicht anpasst.Das neue iPad erscheint am 24. September und kann ab sofort vorbestellt werden. Die Nur-WLAN-Modelle des iPad sind ab 379 Euro zu haben, wer auch noch LTE benötigt, wird mindestens 519 Euro bezahlen.Das herkömmliche iPad war also eine fast schon lästige Pflichtübung, doch für Apple-Fans glücklicherweise haben die Kalifornier auf dem Event auch noch das neue iPad Mini vorgestellt. Dieses erinnert an das iPad Air (hat u. a. schmälere Ränder) und teilt sich damit auch diverse Funktionalitäten. Dazu zählt etwa die Unterstützung des Apple Pencil der zweiten Generation, was auch einen USB-C-Anschluss bedeutet.Im Vergleich zum vor gut zweieinhalb Jahren vorgestellten iPad Mini der fünften Generation ist das Display größer geworden, das neueste Mini hat ein 8,3 Zoll großes Panel - bisher waren es 7,9 Zoll. Das neue iPad Mini bietet Touch ID (im Power-Knopf), verbesserte Lautsprecher und neuere Kameras, genauer gesagt sind es vorne und hinten 12MP-Optiken. Dazu kommt ein True Tone-Blitz und 4K-Videos (hinten) und eine Ultrawide-Kamera (vorne).Laut Herstellerangaben ist der gänzlich neue Apple A15-Chip des iPad Mini in Hinsicht auf die 6-KernCPU um 40 Prozent schneller als beim Vorgängermodell, die 5-Kern-GPU soll sogar um 80 Prozent schneller sein. Das iPad Mini ist als WLAN-Modell ab 549 Euro zu haben, wer 5G-Mobilfunkverbindung unterwegs nutzen will, sollte mit mindestens 719 Euro rechnen.