Android 2.3.7: Gingerbread ist seit gestern endgültig Geschichte

Android nutzt offiziell längst keine Dessert-Namen mehr und zuletzt rückten diese auch immer mehr in den Hintergrund, Gingerbread dürften aber wohl die meisten kennen, die sich für Android auch nur ansatzweise interessieren. Und Version 2.3.7 ist seit gestern offiziell Geschichte.

Keine Google-Anmeldung mehr möglich

Android Gingerbread ist erstmals im Dezember 2010 erschienen und umfasst die Versionen mit den Nummern von 2.3 bis 2.3.7. Bekannt ist Gingerbread auch deshalb, weil diese Ausgabe bei vielen Smartphone-Besitzern die erste war, mit der sie in Kontakt mit dem damals noch neuen, mobilem Betriebssystem von Google gekommen sind.Die siebente Version von Android ist bis heute bzw. war bis vor kurzem nicht totzukriegen gewesen, denn in der Theorie gibt es noch Millionen Smartphones, die noch mit Android 2.3.x laufen. Wie viele davon tatsächlich noch bei wenig technikaffinen Menschen im alltäglichen Einsatz sind, ist allerdings nur schwer zu sagen, um Einzelfälle handelt es sich aber wohl auch nicht.Seit gestern ist aber das Kapitel Gingerbread offiziell zu Ende: Denn Google hat in einem Support-Beitrag bekannt gegeben (via derStandard ), dass es mit 27. September 2021 nicht mehr möglich ist, sich mit einem Gerät mit Android 2.3.7 (oder darunter) auf seinem Konto beim Suchmaschinenriesen anzumelden.Google: "Wenn Sie sich nach dem 27. September bei Ihrem Gerät anmelden, erhalten Sie möglicherweise Fehler beim Benutzernamen oder Passwort, wenn Sie versuchen, Google-Produkte und -Dienste wie Gmail, YouTube und Maps zu nutzen."Man sollte allerdings anmerken, dass man schon die letzten Monate und Jahre mit einem Gingerbread-Smartphone wohl allenfalls noch telefonieren konnte. Apps oder sonstige Dienste wurden von Android 2.3.x schon lange nicht mehr unterstützt, aus Sicht der Sicherheit ist Gingerbread natürlich auch längst ein gewaltiges Risiko gewesen.