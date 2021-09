Microsoft verspricht Android 11 für erstes Surface Duo noch dieses Jahr

Bis zum Ende diesen Jahres soll die erste Generation des Microsoft Surface Duo das Update auf Android 11 erhalten. Das hat der Konzern jetzt bestätigt. Das überarbeitete Surface Duo 2 wird bereits mit Android 11 auf den Markt kommen.

Surface Duo soll bis Ende des Jahres Android 11 erhalten

Wir hatten uns ja schon einige Male gefragt, wann es ein Update für das Surface Duo geben wird. Zunächst gab es recht früh Gerüchte, dass Microsoft bei seinem Vorzeige-Android-Smartphone schnell umsteigen wird, doch dann hörte man lange Zeit gar nichts mehr zu den Update-Plänen. Mit der Vorstellung der neuen Generation, also das Surface Duo 2 , hat sich das nun geändert.Laut dem Online-Magazin The Verge bekommt nun auch das Surface Duo ein "Update-Versprechen". Ein Microsoft-Sprecher gab in einer Stellungnahme dazu bekannt: "Wir sind weiterhin bestrebt, Updates für Surface Duo bereitzustellen, und wir arbeiten daran, Android 11 noch vor Ende des Jahres für bestehende Kunden bereitzustellen." Microsoft bereitet sich also endlich darauf vor, das Android 11-Update für das Surface Duo der ersten Generation zu veröffentlichen.Wann das geschehen soll, ist noch unklar, aber es bleibt nicht mehr viel Zeit. Interessant ist nun vor allem eine andere Frage: Welche Verbesserungen wird es dann auf dem Gerät der ersten Generation geben? Da die ersten Surface Duos mittlerweile so stark im Preis gefallen sind , sind sie eine gute Alternative für Nutzer, die nicht rund eineinhalb Tausend Euro für das Klapp-Smartphone ausgeben wollen. Es gilt als ziemlich sicher, dass die Android-11-Software auf beiden Surface Duo-Geräte die gleichen Features bieten wird.Microsoft hat noch ein weiteres Versprechen für die Surface-Duo-Smartphones abgegeben. Wie es heißt, sollen die Geräte ab der Veröffentlichung für mindestens drei Jahre Android-Updates erhalten . Das ist nicht allzu lang, aber wenigstens etwas, worauf man sich dann verlassen kann.