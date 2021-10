Android 12 Freigabe: Neues Betriebssystem steht in den Startlöchern

Die Entwicklung von Android 12 ist so weit abgeschlossen - die stabile Version wurde jetzt im Android Open-Source Project veröffentlicht. Damit starten die Updates für Nutzergeräte allerdings noch nicht - es ist aber ein wichtiger Meilenstein im Veröffentlichungszyklus.

Update steht in den Startlöchern

Die Veröffentlichung im Android Open-Source Project (AOSP) ist im Grunde nun der "Startschuss" für Android 12. Laut dem Bericht des Online-Magazins Android Authority wird es nun aller Voraussicht nach noch einige Tage, wenn nicht sogar noch Wochen dauern, bis das Update auf den ersten Nutzer-Smartphones ankommt. Es könnte dieses Jahr sogar so sein, dass andere OEMs eine stabile Version von Android 12 herausbringen, bevor Google es für die eigenen Pixel-Smartphones tut. Das bleibt abzuwarten, doch wäre eine spannende Entwicklung.Google hat nun aber zumindest wie geplant den Startschuss für Android 12 gegeben. Das Update ist fertig und wird in Kürze für die ersten Smartphones in die Verteilung gehen - darunter auch für Geräte von OnePlus, Xiaomi und OPPO. Einige Features bleiben aber wie gehabt exklusiv den Google-Pixel-Smartphones vorbehalten.Damit startet Google das neue Feature-Update nicht nur auf den eigenen Pixel-Geräten, es ist wie schon bei Android 11 auch zeitnah für andere Smartphones verfügbar. Dennoch werden viele Nutzer sich noch lange gedulden müssen, bevor sie Android 12 beziehen können - wenn ihr Smartphone denn überhaupt für das Update vorgesehen ist. Android 12 wird vielleicht schon in den kommenden Tagen für erste ausgewählte Pixel-, OnePlus-, Xiaomi-, OPPO- und Realme-Smartphones ausgerollt.Weitere Google-Partner werden in den kommenden Monaten neue Geräte auf den Markt bringen und diese gleich mit Android 12 anbieten. Weitere Informationen dazu gibt es in Kürze auf der Android-Übersichtsseite von Google