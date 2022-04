Dynamic Refresh Rate: Support startet für das Surface Laptop Studio

Microsoft arbeitet an neuen Funktionen für das Surface Laptop Studio. Derzeit testet das Entwickler-Team eine Dynamic Refresh Rate-Unterstützung für den automatischen Wechsel zwischen 60 Hz und 120 Hz. Wann das Feature für alle Nutzer kommt, ist noch unklar.

Windows 11-Vorschau

Surface - Firmware - 10.0.156.0.

Intel Corporation - Display - 30.0.101.1340

Microsoft schreibt dazu:



"Dynamische Bildwiederholfrequenz ist eine Funktion, die Ihrem Surface Laptop Studio hilft, den Akku zu schonen und Energieverschwendung durch die ständige Verwendung von 120 Hz zu vermeiden. Das Betriebssystem kann Szenarien erkennen, in denen 120 Hz unnötig sind (z. B. beim Betrachten von statischen Bildern oder im Leerlauf) und die Bildwiederholfrequenz auf 60 Hz senken, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Leider kann die Bildwiederholfrequenz nicht unter 60 Hz gesenkt werden, aber der Effekt sollte dennoch spürbar sein."

jetzt ab 1699 Euro konfigurieren

Technische Daten zum Microsoft Surface Laptop Studio Betriebssystem Windows 11 Home/Pro, Windows 10 Pro Display 14,4 Zoll PixelSense Flow Touch Display, 2400 x 1600 Pixel, bis zu 120 Hertz, 3:2 Format, 10-Punkt-Multi-Touch, Kontrast 1500:1, 201 ppi, Dolby Vision CPU Intel Core i5-11300H, Core i7-11370H Grafik Integrierte Intel Iris Xe Graphics (i5), Nvidia GeForce RTX 3050ti 4GB (i7), Business-Versionen Nvidia RTX A2000 4GB (i7) Arbeitsspeicher 16, 32 GB LPDDR4x-RAM Speicher 256, 512 GB, 1 oder 2 Terabyte SSD Kamera 1080p-Videokamera, Windows Hello-kompatibel Sicherheit TPM, Windows Hello Gesichtserkennung Audio Zwei Fernfeld-Studiomikrofone, Quad Omnisonic-Lautsprecher mit Dolby Atmos Konnektivität Surface Connector, 2x USB C (USB 4.0/Thunderbolt 4), 3,5mm Klinke, WLAN ax, Bluetooth 5.1 Besonderheiten Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, Windows Hello, Präzisions-Touchpad, Surface Slim Pen 2 kompatibel Farben Schwarz, Platin-Grau Gehäuse Unibody-Magnesium-Design Maße 322,58 x 228,6 x 17,78 mm Gewicht i5-Modelle 1742,9g, i7-Modelle 1820,2g Laufzeit i5-Modelle bis 19 Stunden, i7-Modelle bis 18 Stunden (Herstellerangabe) Preis ab 1699 Euro

Microsoft

Das geht aus einem neuen Bericht des Online-Magazins Windows Central hervor. Microsoft hatte für das neue Surface Laptop Studio nach dem offiziellen Marktstart bestätigt, dass das Unternehmen noch weitere Funktionen in Petto hat, die nach und nach per Software-Update hinzugefügt werden. Dazu gehörte im ersten Schritt die Unterstützung von Voice Clarity. Voice Clarity integriert Signale von mehreren Mikrofonen, um den Hörbereich des Surface Laptop Studios zu erweitern. Diese laut Microsoft "fortschrittliche Verarbeitungsfunktion" trägt dazu bei, dass ein Zwei-Wege-Dialog "natürlicher abläuft, genau wie ein persönliches Gespräch".Nach den Audio-Verbesserungen widmet sich das Entwickler-Team nun dem Display. In den Insider-Versionen hat man jetzt entdeckt, dass es eine neue Umschalt-Möglichkeit gibt: Laut dem Bericht von Windows Central ist die Unterstützung der dynamischen Bildwiederholfrequenz für das Surface Laptop Studio jetzt als Teil eines Updates für Windows Insider im Dev- und Beta-Kanal verfügbar. Es besteht aus einer neuen Firmware und einem frischen GPU-Treiber:Nach der Installation der verfügbaren Updates können Surface Laptop Studio-Besitzer zu den erweiterten Anzeigeeinstellungen navigieren und die dynamische Bildwiederholfrequenz auswählen. Die Windows-Einstellungs-App zeigt neu dann die Option für die dynamische Bildwiederholfrequenz an.