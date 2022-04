DIY: Microsoft zeigt, wie man das Surface Laptop Studio repariert

Microsoft hat ein Video veröffentlicht, in dem das Zerlegens und das Reparieren des Surface Laptop Studio beschrieben wird. Das Video erklärt nicht nur, wie man in das Innere des Geräts gelangt, sondern zeigt auch einige Designelemente, die Microsoft neu umgesetzt hat.

Recht auf Reparatur: Microsoft Surface Laptop Studio zerlegt

Modular und leichter zugänglich als gedacht

Technische Daten zum Microsoft Surface Laptop Studio Betriebssystem Windows 11 Home/Pro, Windows 10 Pro Display 14,4 Zoll PixelSense Flow Touch Display, 2400 x 1600 Pixel, bis zu 120 Hertz, 3:2 Format, 10-Punkt-Multi-Touch, Kontrast 1500:1, 201 ppi, Dolby Vision CPU Intel Core i5-11300H, Core i7-11370H Grafik Integrierte Intel Iris Xe Graphics (i5), Nvidia GeForce RTX 3050ti 4GB (i7), Business-Versionen Nvidia RTX A2000 4GB (i7) Arbeitsspeicher 16, 32 GB LPDDR4x-RAM Speicher 256, 512 GB, 1 oder 2 Terabyte SSD Kamera 1080p-Videokamera, Windows Hello-kompatibel Sicherheit TPM, Windows Hello Gesichtserkennung Audio Zwei Fernfeld-Studiomikrofone, Quad Omnisonic-Lautsprecher mit Dolby Atmos Konnektivität Surface Connector, 2x USB C (USB 4.0/Thunderbolt 4), 3,5mm Klinke, WLAN ax, Bluetooth 5.1 Besonderheiten Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, Windows Hello, Präzisions-Touchpad, Surface Slim Pen 2 kompatibel Farben Schwarz, Platin-Grau Gehäuse Unibody-Magnesium-Design Maße 322,58 x 228,6 x 17,78 mm Gewicht i5-Modelle 1742,9g, i7-Modelle 1820,2g Laufzeit i5-Modelle bis 19 Stunden, i7-Modelle bis 18 Stunden (Herstellerangabe) Preis ab 1599 Dollar

Microsoft macht Ernst mit dem "Recht auf Reparatur" und zeigt jetzt in einem neuen Video, wie - verhältnismäßig - einfach es beim neuen Surface Laptop Studio ist, defekte Bauteile auszutauschen. Das ist ein wichtiger Schritt für Nachhaltigkeit und Langlebigkeit von technischen Geräten. Beim Surface Laptop Studio erkennt man durch das neue Video sehr gut, dass Microsoft diesen wichtigen Schritt getan hat. Das Surface Laptop Studio ist sowohl innen als auch außen so aufgebaut, dass es relativ einfach ist, in das Innere zu gelangen und die Hauptkomponenten auszutauschen.Ein weiterer wichtiger Aspekt der Reparatur des Surface Laptop Studio ist, dass die Hauptplatine nicht entfernt werden muss, um den Akku, die SSD, das Display oder die Anschlüsse zu ersetzen.Im Gegensatz zu allen anderen Laptops ist der Akku mit leicht zugänglichen Zuglaschen an der Bodenplatte befestigt. Außerdem ist es nicht erforderlich, das Akkukabel abzuziehen, da durch das Entfernen der SSD die Stromversorgung des gesamten Systems unterbrochen wird. Die Anschlüsse sind modular, was bedeutet, dass der Austausch eines defekten Surface Connect oder einer Audiobuchse ein relativ einfaches und auch kostengünstiges Verfahren ist. Microsoft sagt, dass es die Bewegung für das Recht auf Reparatur unterstützen möchte.Über das Auseinandernehmen und Austauschen wichtiger Teile des Surface Laptop Studio kann man in dem Video oder auf der dazugehörigen offiziellen Dokumentation auf der Surface-Website erfahren.