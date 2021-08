Surface Laptop "Studio" statt Surface Book 4: Erste Details aufgetaucht

Microsoft wird im Herbst wahrscheinlich wieder ein neues Top-Modell für sein Surface-Lineup von mobilen Geräten auf den Markt bringen. Statt dem "Surface Book 4" soll künftig aber ein neues Produkt mit neuem Design und dem möglichen Namen " Surface Laptop Studio" kommen.

Detachable-Design wird wohl abgeschafft

Neues Design ermöglicht stärkere CPUs - 14 Zoll Display erwartet

Microsoft

Wie die Kollegen vom US-Magazin Windows Central erfahren haben wollen, arbeitet Microsoft unter Hochdruck an einem neuen Flaggschiff-Laptop, der die neue Spitze der Surface Produktreihe bilden soll. Angeblich will man sich dabei vom Surface Book verabschieden und stattdessen einen neuen Formfaktor mit geändertem Design einführen.Mit diesem Gerät der nächsten Generation erfolgt dann wahrscheinlich auch eine Umbenennung, so dass wir es künftig mit einer Art "Surfac Laptop Pro" oder auch "Surface Laptop Studio" zu tun haben werden. Noch soll aber offen sein, wie das neue Gerät tatsächlich heißen wird, so dass man bisher im Grunde nur von einem neuen Surface Book sprechen kann.Bisher sind kaum Details zu Microsofts Plänen bekannt. Es ist jedoch zu hören, dass die Redmonder für den Herbst wieder ein größeres Hardware-Event planen - vermutlich im Oktober. Wie es weiter heißt, plant Microsoft tatsächlich ein neues Design für den Nachfolger des aktuellen Surface Book, bei dem man auf ein abnehmbares Display verzichten will.Damit würde sich der Konzern von dem Ansatz, eine Art Detachable-Design zu verwenden, vorerst verabschieden. Beim Surface Book stecken die wichtigsten Komponenten bisher im oberen Teil hinter dem Display, während Zusatzkomponenten wie die Tastatur, ein weiterer Akku und die Grafikkarte in der "Basis" verbaut sind.Durch den Verzicht auf das Design mit der abnehmbaren Keyboard-Basis könnte Microsoft unter anderem stärkere CPUs verbauen. Außerdem plant der Konzern den Einsatz einer Nvidia GeForce RTX-Grafikeinheit und eines größeren Trackpads. Hinzu kommt angeblich ein neues Display im 3:2-Format, das mit einer Diagonale von 14 Zoll genau auf halbem Weg zwischen den bisherigen Surface Book-Varianten mit 13 oder 15 Zoll großen Displays angesiedelt wäre. Das neue Panel soll außerdem eine höhere, flexible Bildwiederholrate bieten.Darüber hinaus ist zu hören, dass das Surface Book 4 oder Surface Laptop Pro oder Surface Laptop Studio - wie auch immer es letztlich heißen soll - mit acht, 16 oder 32 GB RAM angeboten werden soll. Außerdem wird es Speichervarianten mit 256 oder 512 Gigabyte sowie einem Terabyte internem Flash-Speicher geben, so der Bericht. Als Betriebssystem soll zudem Windows 11 zum Einsatz kommen, womit das neue Gerät eines der ersten Produkt überhaupt mit der nächsten Windows-Version wäre.