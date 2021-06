Kritische Schwachstellen in Surface Go, Laptop 1 und 2 geschlossen

Microsoft hat für Besitzer der Serien Surface Go, Surface Laptop 1 und 2 neue Updates herausgegeben. Die neue Firmware bringt eine Reihe von Fehlerbehebungen und wichtige Sicherheitsupdates und wird daher allen Nutzern empfohlen.

Juni-Updates starten

Versionen und Update-Namen für Surface Go Surface - System - 6.304.139.0

Intel - Software Component - 1.62.321.1

Intel - System - 2102.100.0.1044

Surface - Firmware - 13.0.1763.5

Intel - Net - 22.40.0.7

Intel - Bluetooth - 22.40.0.2

Surface - Human Interface Devices - 3.31.139.0

Surface -System - 6.119.139.0

Surface - Firmware - 9.101.140.0

Versionen und Update-Namen für Surface Laptop 1 und 2 Surface - Firmware - 11.8.86.3877

Intel - System - 2102.100.0.1044

Surface -System - 6.119.139.0

Surface - Firmware - 138.3732.768.0

Microsoft hat eine Reihe neuer Treiber für den Surface Go der ersten Generation herausgegeben. Auch für die Surface Laptop 1 und 2-Serie gibt es neue Updates. Die Liste der verfügbaren neuen Treiber ist lang und geht über ein UEFI-Firmware-Update, das die allgemeine Stabilität verbessern soll, bis hin zu einem Intel-Sicherheits-Update, das eine Schwachstelle schließen soll. Zu den genauen Inhalten der Änderungen und zu den Hintergründen der Sicherheitsupdates gibt es derzeit nur sehr wenige Informationen. Laut den veröffentlichten Release-Notes werden auf jeden Fall kritische Sicherheitslecks behoben. Von Problemen mit den Updates ist bisher noch nichts bekannt, schreibt Microsoft in dem dazugehörigen Support-Dokument für das Surface Go Die Juni-Updates sind für alle Surface Go-Geräte ab dem Windows 10 Mai 2019 Update , Version 1903, oder neuer verfügbar. Adressiert werden Surface Go und Surface Go LTE. Für das Surface Laptop 1 gibt es nur eine Handvoll neuer Updates, alle Informationen dazu findet man auf der Support-Seite . Gleiches gilt für das Surface Laptop 2 . Die Updates werden allen Nutzern empfohlen und steht über die Windows Update-Funktion bereit. Im Downloadcenter von Microsoft sind diese Updates derzeit noch nicht zu finden. Nutzer müssen sich also noch gedulden, falls sie die Aktualisierung lieber manuell durchführen möchten.Das gilt besonders für all diejenigen, die erst einmal abwarten wollen, ob Probleme mit den neuen Versionen auftauchen. Diese Updates stehen zur Verfügung: