PowerToys-Update mit neuer "Awake"-Wachhalte-Funktion für Windows

Microsoft hat ein großes Update für die Windows 10-Tool-Sammlung PowerToys veröffentlicht. Neben einer Reihe von Verbesserungen gibt es jetzt eine mit "Awake" bezeichnete neue Funktion, die den Rechner "wach hält".

Ruhezustand verhindern

Tipp: Wir stellen in einem Wir stellen in einem großen FAQ-Artikel alle PowerToys genau vor und geben viele wertvolle Tipps, wie man diese nutzen kann. Immer wieder vorbeischauen lohnt sich auch, da wir den Artikel regelmäßig aktualisieren, wenn Funktionen verbessert werden oder neu dazukommen.

PowerToys - Microsofts Tool-Sammlung

Microsoft aktualisiert PowerToys mit einer neuen Funktion, die verhindert, dass der PC regulär in den Schlafzustand geht. Berichtet hatten wir von dem neuen Feature in der beliebten Tool-Sammlung von Microsoft bereits in der vergangenen Woche , nun ist das Update mit der Neuerung erschienen und kann von jedem ausprobiert werden. Die neue Version mit der Buildnummer 0.41.3 findet ihr bereits im WinFuture-Downloadbereich sowie am Ende dieses Beitrags.Mit der neuen Funktion wird der regulär über die Windows-Einstellungen festgelegte Energiesparplan außer Kraft setzt. Die PC-Awake-Funktion gibt also dem Nutzer die Möglichkeit, den PC auf unbestimmte Zeit wach zu halten oder den PC für eine bestimmte Anzahl von Stunden/Minuten wach zu halten. Das ist besonders hilfreich, wenn man nicht will, dass das System vorübergehend in den Ruhezustand geht.Neben dieser Neuerung enthält das Update auf Version 0.41.3 auch wichtige Fehlerbehebungen. Dazu gehört, dass das Team einen Bug ausmerzen konnte, durch den die PowerToys-Sammlung von Bitdefender als böswillige Anwendung markiert wurde. Das sollte nun nicht mehr passieren und damit laufen nach dem Update sowohl PowerToys als auch die Sicherheits-Software wieder ganz normal ohne Einschränkungen. Das Update enthält zusätzlich Verbesserungen für den ColorPicker, für FancyZones, den Image Resizer und vieles mehr.Die kompletten Release-Notes sind auf der Projekt-Seite bei Github zu finden . Dabei wurden übrigens Version 0.41.2 und 0.41.3 am gleichen Tag veröffentlicht. Die neuere Version fixt Stabilitätsprobleme der Version 0.41.2.