Release-Termin: Google Android 12 soll Anfang Oktober erscheinen

In wenigen Wochen soll der offizielle Startschuss für das neue Google-Betriebssystem Android 12 erfolgen. Aus geleakten Dokumenten geht hervor, dass die finale Version ab dem 4. Oktober ausgerollt werden könnte. Pixel-Smartphones dürften wie üblich zuerst vom Update profitieren.

Google Android 12-Update zuerst auf Pixel-Smartphones

Nach der kürzlichen Veröffentlichung der letzten Beta-Version von Android 12 soll sich das neue mobile Betriebssystem von Google auf der Zielgeraden befinden und bereits in wenigen Wochen an erste Smartphones ausgeliefert werden. Wie der XDA Developers-Reporter Mishaal Rahman in Erfahrung bringen konnte, dürfte ein Release-Termin am 4. Oktober 2021 realistisch erscheinen. Seine Aussage basiert auf ihm vorliegenden Google-Dokumenten, die eine Übergabe der finalen Stable-Version an das Android Open Source Project (AOSP) am genannten Tag vorsehen.In den letzten Jahren galt diese Übergabe für Android 10 und Android 11 zeitgleich als offizieller Startschuss der Software, zumindest für einige wenige Geräte. Bekanntlich werden vorerst nur die eigenen Google Pixel-Smartphones mit dem neuen Android 12 beliefert. Unternehmen wie Samsung , Xiaomi, OnePlus und Co. dürften hingegen noch einige Zeit dafür benötigen, um das Betriebssystem auf ihre Hardware und vor allem die oftmals angepassten Oberflächen (z.B. One UI, OxygenOS etc.) zu optimieren. Wie lange dieser Prozess in Anspruch nehmen wird, ist je nach Hersteller unterschiedlich.Android 12 stellt Anfang Oktober nicht nur die Weichen für eine deutlich überarbeitete grafische Oberfläche und neue Funktionen, sondern auch jene für die Einführung des neuen Google Pixel 6 (Pro) . Derzeit gehen Experten davon aus, dass der Konzern seine vorab angekündigten Flaggschiff-Smartphones ab dem 19. Oktober 2021 ausliefern oder zur Vorbestellung anbieten könnte. Der wenige Woche zuvor geplante Release-Termin von Android 12 lässt darauf schließen, dass die neue Software ab Werk auf den Pixel 6-Modellen vorinstalliert sein wird.