Gboard unter Android 12: Google frischt seine virtuelle Tastatur auf

Mit der Anpassung von Apps wird Android 12 immer interessanter. Denn dadurch verstehen wir Googles Integration vom neuen "Material You"-Design ein wenig besser. Die Beta zeigt dabei, was sich an Gboard ändert. Die Tastatur wird zum Beispiel auf Euer Hintergrundbild reagieren.

So aktiviert Ihr "Dynamische Farben" in Gboard unter Android 12

Öffnet die Tastatur in einer Anwendung, die Texteingaben zulässt

Steuert die Tastatureinstellungen an

Navigiert zu der Option "Thema"

Wählt in der Kategorie "Standard" die Option "Dynamische Farbe" aus

Dadurch wird Gboard nun das Farbthema aus dem Handy-Thema ändern

Mit der Beta 3 von Android 12 erhielt Gboard Unterstützung für Material You! Damit änderte sich das Design der Google-Tastatur. Unter anderem unterstützt die Keyboard-App nun die Funktion "Dynamische Farbe", bei der sich das Design automatisch an Euer Hintergrundbild anpasst.Eine weitere Änderung ist in der neuen Schriftart zu sehen, die in Android 12 verwendet wird. Diese heißt "Google Sans". Im folgenden Screenshot stelle ich Euch einen Vergleich zwischen dem neuen Gboard für Android 12 und der aktuellen Version für Android 11 vor. Darin ist der Unterschied natürlich im Thema, aber auch in der Schriftart deutlich zu erkennen. Vor allem, wenn Ihr Euch die Buchstaben "Q" und "G" anschaut:Auch die übrigen Bedienelemente stechen beim neuen Gboard mehr hervor. Vor allem die, die per Knopfdruck zusätzliche Optionen bieten, wie die Taste "?123", der Optionspfeil in der oberen Leiste der Tastatur oder die Taste zum Abschicken von Nachrichten. Ich glaube ich mache keinen Fehler, wenn ich sage, dass Gboard "lebendiger" aussieht.Wie Ihr vielleicht schon bemerkt habt, bietet die Google-Tastatur auf Geräten mit Android 11 oder niedriger nicht die gleichen Anpassungsmöglichkeiten, da es eine exklusive Funktion von Gboard unter Android 12 ist. Nun, zumindest bisher.Sobald die Google-Tastatur-App das Update erhält, schaltet das System automatisch auf "Dynamische Farben" um. Ich musste also auf meinem Pixel 3 mit der Android 12 Beta 3.1 nichts tun, um Gboard dazu zu bringen, automatisch die Farben des Systemthemas zu verwenden. Wenn dies aber nicht der Fall ist, folgt dem unten beschriebenen Weg, um die dynamische Farbe auf Eurem Gboard einzustellen:Es ist sehr wichtig, die Unterschiede zwischen "Dynamische Farbe" und "Automatisches System" zu beachten, denn bei ersterem könnt Ihr die Farben des Hintergrundbildes verwenden, um Tasten und Beleuchtung hervorzuheben. Die Zweite folgt einfach dem dunklen oder hellen Thema des Systems, ohne besondere Farbakzente oder gefärbte Tasten zu bieten.