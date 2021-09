Samsung One UI 4.0: Diese Galaxy-Geräte bekommen Android 12

Samsung One UI 4.0 auf Basis von Android 12 steht kurz davor, bei ersten Nutzern zu landen. Das Unternehmen hat für September den Beginn der Beta angekündigt. Mit dem Start dieser Testphase lässt sich auch der Kreis der Geräte eingrenzen, die ein Update erhalten werden.

Beta erst mal nur für die aktuellen Top-Modelle, Start im September

Diese Samsung Galaxy-Modelle erhalten One UI 4.0

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S20 / S20 5G

Galaxy S20+ / S20+ 5G

Galaxy S20 Ultra / S20 Ultra 5G

Galaxy S20 FE / FE 5G

Galaxy S10 / S10 5G

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 20 / Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra / Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 10 / Note 10 5G

Galaxy Note 10+ / Note 10+ 5G

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2 / Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip / Z Flip 5G

Galaxy Fold / Fold 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A72

Galaxy A52 / A52 5G

Galaxy A42 / A42 5G

Galaxy A32 / A32 5G

Galaxy A22 / A22 5G

Galaxy A12

Galaxy A02s

Galaxy A02

Galaxy A71 / A71 5G

Galaxy A51 / A51 5G

Galaxy A41

Galaxy A31

Galaxy A21s

Galaxy A21

Galaxy A11

Galaxy A03s

Galaxy A Quantum

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab A7 10.4

Galaxy Tab S7+ / S7+ 5G

Galaxy Tab S7 / S7 5G

Galaxy Tab A 8.4

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S6 / S6 5G

Galaxy Tab Active 3

Galaxy M42 / M42 5G

Galaxy M32

Galaxy M12

Galaxy M02s

Galaxy M02

Galaxy M51

Galaxy M31s

Galaxy M31 Prime

Galaxy M21s

Galaxy M21

Galaxy M11

Galaxy M01s

Galaxy M01

Galaxy F62

Galaxy F52 5G

Galaxy F22

Galaxy F12

Galaxy F02s

Galaxy F41

Galaxy XCover 5

Galaxy XCover Pro

Anfang Juli hatte Samsung mitgeteilt, dass die One UI 4.0-Beta "in den kommenden Wochen" starten werde. Am 31. August hatte das Unternehmen dann in einem Forum-Post bestätigt, dass man die Testphase für das nächste große Update im September beginnen werde. Wie Android Central schreibt, ist hier damit zu rechnen, dass Samsung hier den bisherigen Regeln seines Beta-Programms folgt. So werden die USA und Südkorea als erstes versorgt, danach folgen das Vereinigte Königreich, Indien, China, Deutschland und Polen - geht man nach dem bisherigen Ablauf, bleibt der Test auch auf diese sieben Länder beschränkt.Auch bei der Abfolge der unterstützten Modelle bleibt Samsung dem gewohnten Ablauf treu und lädt Nutzer der aktuellen Top-Modelle als Erstes zum Beta-Test ein. One UI 4.0 wird also auf der Galaxy S21-Familie - dem Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra - seine Premiere feiern. Traditionell landet die Testversion vorerst eigentlich auf Geräten ohne Provider-Bindung, zur Ankündigung der Beta nennt man aber in den USA auch Geräte von T-Mobile und Sprint als zur Teilnahme berechtigt. Der Zugang wird über die Samsung Members-App geregelt.Die Ankündigung der Beta ist auch ein guter Zeitpunkt, um einen Blick auf die längerfristigen Update-Pläne Samsungs zu werfen. Das Unternehmen will nach eigener Aussage für alle Flaggschiff- und Mittelklasse-Modelle drei große Android-Updates liefern. Damit lässt sich laut Android Central zum aktuellen Zeitpunkt eine erste - noch unvollständige - Liste an Geräten anfertigen, die aller Voraussicht nach One UI 4.0 auf Basis von Android 12 erhalten werden.