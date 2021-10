Android 12 Freigabe: Google beginnt Verteilung an Pixel-Smartphones

Mit der Vorstellung der neuen Pixel-Generation Pixel 6 und Pixel 6 Pro hat Google jetzt auch die Verteilung des Updates auf Android 12 gestartet. Zunächst erhalten alle Pixel-Smartphones nun die Option, auf das neue Betriebssystem zu aktualisieren.

Material You nur für Pixel

Verbesserte Privatsphäre-Einstellungen

Während die neuen Pixel 6 und Pixel 6 pro-Geräte gleich mit Android 12 ausgeliefert werden, können sich Besitzer der Vorgänger-Versionen nun überlegen, ob sie schon umsteigen möchten. Die Vorbereitungen für den Start den großen Updates laufen dabei schon seit einigen Tagen. Google hatte die finale stabile Version schon Anfang Oktober im Android Open-Source Project veröffentlicht , kurze Zeit später startete Xiaomi bereits mit der Bereitstellung von Android 12 für erste Geräte . Nun sind auch Google-Pixel-Besitzer dran.Android 12 ist kompatibel mit dem Google Pixel 3 und neuer. Wer eines dieser Geräte besitzt, kann ab sofort schauen, ob er bereits die neue OS-Version als Over-the-Air-Update beziehen kann. In der Vergangenheit dauerte es unter Umständen mehrere Wochen, bis Google tatsächlich an alle Nutzer das Update-Angebot versendet hatte.Das Android 12-Update ist auch jeden Fall fertig und wird in Kürze unter anderem auch für erste Geräte von Samsung, Realme, Vivo, OnePlus und OPPO starten. Einige Features bleiben aber wie gehabt exklusiv den Google-Pixel-Smartphones vorbehalten - dazu gehört zum Beispiel "Material You", das neue Material-Design, welches von Google nun konsequent Os-weit in den Widgets, allen Bedienelementen und in den eigenen Apps umgesetzt wurde.Laut Google handelt es sich bei der Veröffentlichung von Android 12 um eine der größten, umfangreichsten Aktualisierungen des mobilen Betriebssystems seit einigen Jahren. Ein wichtiger Bestandteil des neuen Android 12 sind die Privatsphäre- und Datenschutz-Einstellungen. Nutzer erhalten nun leichter den Überblick über Freigaben und Nutzungen von Standort, Kamera oder Mikrofon: