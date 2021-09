Was kommt nach Android 12? Hinweise auf Android 12.1 "Snow Cone 2"

Google hat gerade die fünfte und letzte Beta von Android 12 veröffentlicht, die auch als Release Candidate gilt. Die Arbeiten am nächsten Update laufen schon, wobei nicht etwa Android 13 zu erwarten ist. Stattdessen kommt wohl ein "Punkt-Update", das Android 12.1 heißen wird.

Snow Cone 2

Wie XDA Developers berichtet, stießen findige Entwickler auf Hinweise, laut denen Google für den weiteren Jahresverlauf das erste Punkt-Update für Android seit Jahren plant. Zwar erscheint in Kürze Android 12, das kurz vor der Fertigstellung steht, doch kündigen entsprechende Einträge im AOSP-Gerrit bereits an, dass danach mit Android 12.1 ein kleineres, aber dennoch bedeutendes Update geplant ist, bevor im nächsten Jahr das Upgrade auf Android 13 ansteht.Konkret ist darin von Android 12.1 "SC-v2" die Rede, was vermutlich für "Snow Cone Version 2" steht. "Snow Cone" ist der zumindest intern verwendete Codename von Android 12 "S", wobei Google seit einiger Zeit darauf verzichtet, die Releases öffentlich mit den früher üblichen Namen von Süßigkeiten zu benennen.Noch ist der Zwischenschritt in Form von Android 12.1 nicht sicher, denn Google könnte bei dem von XDA als Zeichen für das größere Update geplanten API-Level 32 auch einfach darauf verzichten. Stattdessen könnte das für Android 12 verwendete API-Level 31 einfach durch das Update auf 32 angehoben werden. Normalerweise erfolgt mit dem Wechsel auf ein neues API-Level aber auch eine Änderung der Versionsnummer, so dass man die Bezeichnung Android 12.1 durchaus für wahrscheinlich hält.Erst mit Android 13 "T", gern auch "Tiramisu" genannt, wird wohl das Upgrade auf API-Level 33 erfolgen, heißt es weiter. Der Zwischenschritt in Form von Android 12.1 könnte einen guten Grund haben: Google plant für den Herbst die Einführung seiner neuen Smartphones der Pixel 6-Serie, die allerdings erst nach der Verfügbarkeit der finalen Version von Android 12 erwartet werden.