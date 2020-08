GoPro Hero 9 Black mit Front-Farbdisplay: Das ist die neue Actioncam

GoPro legt in Kürze mit der GoPro Hero 9 Black die neunte Generation seines Topmodells nach. Wir haben jetzt offizielle-Bilder vorliegen, die zeigen, dass die neue Actioncam ein neues Farb-Display auf der Front bekommt.

Farb-Display für Videos im Vlog-Stil?

GoPro

Die neue GoPro Hero9 Black bleibt beim altbekannten Formfaktor, der die gesamte Pro­dukt­ka­te­go­rie definiert hat. Neu ist neben dem verbesserten Front-Display offenbar auch, dass die neue GoPro-Kamera künftig 5K-Support bekommt. Dies wird jedenfalls in einigen Do­ku­men­ten er­wähnt, die uns vorliegen, doch konkrete technische Details liegen derzeit noch nicht vor.GoPro verbaut schon länger ein zusätzliches, kleineres Display auf der Front seiner Kameras. Dabei handelte es sich bisher aber immer über ein einfaches LC-Display, das man zur Anzeige von Bildwiederholraten, Auflösung und anderen Details zum jeweils gewählten Auf­nah­me­mo­dus nutzte. Künftig wird das Front-Display aber deutlich flexibler.So verbaut GoPro ganz offensichtlich einen kleinen farbigen Bildschirm, der zwar weiterhin qua­dra­tisch gehalten ist, aber eben Farben anzeigen kann. Daraus ergibt sich theoretisch die Mög­lich­keit, auch das Live-Bild der Kamera anzuzeigen, um auf diese Weise zum Beispiel bes­ser mit Aufnahmen im Vlog-Stil zu arbeiten, bei denen die Kamera auf den Träger selbst ge­rich­tet ist.Das neue Farb-Display auf der Front ist im Ver­gleich zu den bisher verwendeten Displays zur Anzeige der Betriebsmodi ein ganzes Stück ge­wach­sen und belegt den Bereich neben der Ka­me­ra­op­tik fast vollständig. Abgesehen davon gibt es äußerlich nur wenige Änderungen, so dass das Haupt-Display auf der Rückseite of­fen­bar unverändert bleibt.Da uns noch keine Angaben zur technischen Aus­stat­tung der neuen GoPro Hero9 Black vor­lie­gen, sind diese Aussagen mit Vorsicht zu ge­nie­ßen. Sicher ist aber, dass die neue GoPro wieder mit den ausklappbaren Be­fes­ti­gungs­ar­men am unteren Rand daherkommt, mit denen sie sich direkt und ohne zu­sätz­li­ches Gehäuse an einem Mount anbringen lässt. Zu Preisen und Verfügbarkeit wissen wir bisher ebenfalls noch nichts.