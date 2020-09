GoPro Hero 9 Black: Infos zur neuen Actioncam - über 40% mehr Akku!

Die neue GoPro Hero 9 Black steht in den Starlöchern und soll mit einem neuen Display auf der Front deutlich flexibler eingesetzt werden können. Wir haben jetzt dank eines Packaging-Leaks zumindest die wichtigsten Informationen vorliegen, die durchaus vielversprechend klingen.

GoPro macht endlich den Akku größer

Laut den uns vorliegenden offiziellen Marketing-Bildern der Verpackung der GoPro Hero9 Black wird die neue Kamera mit einem leistungsfähigeren 20-Megapixel-Sensor daherkommen. Damit wird die Auflösung gegenüber der Hero8 noch einmal ein ganzes Stück gesteigert, so dass künftig neben 4K60- auch 5K30-Videos möglich sein sollen.Wenn es um Slow-Motion-Videos geht, bleibt es bei maximal 240 Bildern pro Sekunde bei Full-HD-Auflösung. GoPro nutzt den höher auflösenden Sensor natürlich auch, um andere Features zu verbessern. Das Unternehmen bietet deshalb bei der GoPro Hero 9 Black die neue HyperSmooth 3.0 Bildstablisierung, die letztlich Resultate "wie mit einem Gimbal" liefern soll.Hinzu kommt, dass GoPro nun TimeWarp 3.0 bieten will. Zur weiteren Ausstattung gehört ein auf bis zu 10 Meter Wassertiefe dichtes Gehäuse, die Möglichkeit zur Steuerung der Kamera per Sprachkommando, RAW-Aufnahmen, ein Webcam-Modus und Unterstützung für Live-Streaming in Full-HD-Auflösung. Die Bedienung erfolgt natürlich weiterhin per Touchscreen.Eine weitere, für viele Nutzer der GoPro-Kameras sicherlich sehr wichtige Neuerung ist, dass der Hersteller die Hero 9 mit einem neuen Akku ausrüstet. Dieser besitzt eine Kapazität von 1720mAh und fällt somit mal eben fast 41 Prozent größer aus als beim Vorgängermodell. Es bleibt abzuwarten, die stark sich dies auf die Laufzeit der neuen Actioncam auswirkt. Natürlich bringt GoPro dazu passend auch wieder ein neues Ladedock, in dem gleich zwei der neuen Akkus schnell mit Energie geladen werden können.Was das Zubehör angeht, gibt es bei der GoPro Hero 9 gute Nachrichten: der Kunde erhält beim Kauf immer auch eine recht widerstandsfähige Tasche. Bisher musste man sich immer aus dem Zubehörhandel bedienen. Natürlich wird es auch wieder diverse weitere Zubehörprodukte geben, darunter auch wieder ein Media Mod als Träger für Mikrofone und Lampen und andere Geräte.