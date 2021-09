Clippy für Autos: Patent beschreibt digitalen Microsoft-Assistenten

Während Apple an einem eigenen Fahrzeug arbeitet, scheint Microsoft kein Interesse an der Entwicklung eines Autos zu haben. Stattdessen möchten sich die Redmonder offenbar auf Software und Infrastruktur konzentrieren. Ein Patent zeigt einen digitalen Assistenten für Autos.

Der Assistent stellt eine Art "Clippy für Autos" dar und wird in einem gegen Anfang des Jahres eingereichten Patentantrag (via Autoevolution ) beschrieben. Die Software interagiert mit verschiedenen Fahrzeug-Komponenten und dient als Wartungs-Tool. Im Gegensatz zu schon verfügbaren Assistenten, die sich mit Dingen wie der Navigation beschäftigen, ist hierfür eine tiefere Integration in die Technik des Autos erforderlich.Der Wartungs-Assistent informiert den Nutzer, wenn ein Ölwechsel ansteht oder der Reifendruck im kritischen Bereich liegt. Außerdem kann das Tool einen Licht- oder Brem­sen­wech­sel vorschlagen. Die Software soll sogar dazu in der Lage sein, selbstständig einen Termin bei der nächsten Partner-Werkstatt zu buchen.Darüber hinaus wird beschrieben, dass der digitale Assistent dem Fahrer Be­nach­rich­ti­gun­gen anzeigen kann. Die Mitteilungen werden dann entweder auf dem Display des Autos oder auf einem gekoppelten Smartphone dargestellt. Damit wird der Besitzer unabhängig davon, ob er das Auto gerade fährt oder nicht, immer auf dem neuesten Stand gehalten.Natürlich sollte beachtet werden, dass es sich lediglich um ein Patent handelt und der Antrag nicht garantiert, dass die Technologie jemals in einem finalen Produkt eingesetzt wird. Bisher hat sich Microsoft noch nicht offiziell zu einem digitalen Assistenten für Autos geäußert. Zudem ist völlig unklar, in welcher Entwicklungsphase sich das Projekt überhaupt befindet. Obwohl das Patent vor kurzem aktualisiert wurde und Microsoft damit schon seit einigen Jahren an der Technologie arbeiten dürfte, könnte es bis zur Enthüllung noch etwas dauern.