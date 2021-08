Xiaomi eröffnet zweiten deutschen Store & lockt Kunden mit Geschenken

Der chinesische Hersteller Xiaomi eröffnet am 2. September 2021 seinen erst zweiten offiziellen Store in Deutschland. Köln kommt damit als zweite Location hinzu, so dass Kunden aus der Metropolregion bald auch direkt im Laden Xiaomi-Hardware erwerben können.

Über 1000 Xiaomi-Stores weltweit, in Deutschland bald zwei

Xiaomi/Mirna Arapovic

Xiaomi kündigte heute an, dass man ab dem 2. September 2021, 11:00 Uhr, neben dem Store in Düsseldorf einen weiteren Standort in der Kölner Innenstadt eröffnen will. In der Hohe Straße 85-87 kann man sich künftig auf insgesamt 260 Quadratmetern Verkaufs- und Ausstellungsfläche über die Produkte von Xiaomi und seinen Partnern informieren und diese natürlich auch direkt erwerben.Der neue Xiaomi Store in Köln erstreckt sich auf zwei Stockwerke und belegt insgesamt 260 Quadrameter. Davon entfallen 120 Quadratmeter auf das Obergeschoss, welches Xiaomi im Stil einer modernen Wohnumgebung gestaltet hat. Überraschend ist dies nicht, kann man so doch neben den Smartphones des Unternehmens auch die Fernseher und weitere Smart-Home-Produkte aus eigener Produktion oder von Zulieferern präsentieren.Xiaomi betreibt weltweit bereits selbst oder in Kooperation mit lokalen Partnern mehr als 1000 Stores, in Deutschland ist man im Einzelhandel aber kaum vertreten. Bisher konzentriert sich das Unternehmen nach seinem reichlich verspäteten Start im deutschen Markt primär auf seine bewährte Methode, seine Erzeugnisse fast ausschließlich online zu verkaufen.Zur Feier der Eröffnung des zweiten offiziellen Xiaomi-Stores in Deutschland will das Unternehmen die Kunden mit einer Reihe von attraktiven Angeboten locken. So erhält der erste zahlende Kunde, der im Xiaomi Store Köln etwas kauft, ein Xiaomi Mi 11 Smartphone gratis. Die ersten 100 zahlenden Kunden bekommen zudem eine Xiaomi Mi Watch Lite Smartwatch kostenlos. Wer sich in die Warteschlange vor der Eröffnung stellt, hat außerdem die Chance, eines von 20 Xiaomi AIoT-Produkten zu gewinnen.Hier alle "Aktionen" von Xiaomi zur Eröffnung des Stores in Köln im Überblick: