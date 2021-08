Mi Desktop Monitor 27": Xiaomi bringt günstiges IPS-Display in Europa

Wer auf der Suche nach einem günstigen Monitor mit IPS-Display ist, bekommt ab Anfang September von Xiaomi mit dem Mi Desktop Monitor 27" ein neues Modell zur Auswahl. Der Bildschirm startet dann in Europa und wird wohl recht erschwinglich sein, sprechen Händler doch von Preisen ab gut 150 Euro.

Einfacher Monitor, Preis-Leistung ok

Xiaomi

Der Xiaomi Mi Desktop Monitor 27" wurde in China bereits vor einigen Monaten vorgestellt und kommt laut unseren Informationen ab September auch in Europa auf den Markt. Parallel startet Xiaomi auch den bereits offiziell angekündigten Vertrieb seines gleichgroßen Gaming-Monitors, der jedoch mit fast 500 Euro deutlich teurer sein wird.Beim Mi Desktop Monitor 27" kommt ein, der Name sagt es ja bereits, 27 Zoll großes IPS-Display mit einer Full-HD-Auflösung von 1920x1080 Pixeln zum Einsatz, das mit extrem geringer Blickwinkelabhängigkeit aufwartet. Das Panel kann optional mit einer auf 75 Hertz erhöhten Bildwiederholrate betrieben werden, um eine etwas flüssigere Darstellung der Bildschirminhalte zu erzielen.Die Helligkeit gibt Xiaomi mit 300 Candela pro Quadratmeter an und verspricht ein Kontrastverhältnis von 1000:1. Mit einer Umschaltzeit von sechs Millisekunden reagiert der Mi Monitor 27" so schnell wie ähnliche Displays dieser Preisklasse. Es gibt einen HDMI-1.4- und sogar einen VGA-Anschluss, einen 3,5-mm-Klinkenanschluss für Kopfhörer, aber keine integrierten Lautsprecher.Es handelt sich um ein relativ einfaches Display, das im oberen Bereich aber immerhin mit einer Dicke von nur 7,5 Millimetern beeindruckt. Verstellmöglichkeiten gibt es kaum, so dass nur der Winkel des Panels leicht angepasst werden kann. Die offizielle Preisempfehlung für den Xiaomi Mi Desktop Monitor 27" wird bei seiner Verfügbarkeit in Europa bei 229 Euro liegen, erste Händler listen das Gerät jedoch schon jetzt zu deutlich niedrigeren Preisen ab rund 160 Euro.