Razzia erfolgreich: Illegales deutsches Pay-TV-Netzwerk ausgehoben

Es ist eine bekannte Masche, bei der jetzt zwei Deutsche erwischt wurden. Am Dienstag konnte die Polizei in Leverkusen eine Anlage für die professionelle Signalvervielfältigung von Pay-TV-Sendern ausheben. Die Beschuldigten sollen mit den Zugängen gehandelt haben.

Illegale Anlage für Pay-TV-Vervielfältigung in Leverkusen ausgehoben

Ermittlung gegen Nutzer laufen jetzt an

Unzählige Computer, Regale voller Encoder und Smartcards, zwischen großem Kabelgewirr dann noch ein gemütliches Plätzchen für die Administration, und das alles in angestaubter Kelleratmosphäre: Wie die Polizei Nordrhein-Westfalen mitteilt, hatte man "mit einem Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts des Computerbetrugs" am vergangenen Dienstag in Leverkusen in einem Ladenlokal sowie in einer Wohnung eine Razzia durchgeführt. Wie die von den Beamten angefertigten und jetzt veröffentlichten Bilder zeigen, konnte man bei der Durchsuchung einen durchaus aufwendigen technischen Aufbau im Keller und auf dem Dachboden entdecken.Die Anschuldigung gegen zwei vor Ort verhaftete Männer im Alter von 50 und 53 Jahren: Sie sollen die Technik für die Signalvervielfältigung von Bezahlsendern genutzt haben. Darüber hinaus bestehe der dringende Tatverdacht, dass mit dem illegal vervielfältigten Pay-TV-Angebot reger Handel getrieben wurde. Die Polizei gibt an, in den durchsuchten Räumlichkeiten insgesamt rund 60 Encoder und Receiver, 20 Smartcards, mehrere Router sowie Computer und diverse externe Festplatten sichergestellt zu haben.Im nächsten Schritt wollen die Beamten jetzt auch gegen die Kunden der beiden Beschuldigten vorgehen, aktuell macht man hier aber noch keine Angaben zum genauen Ausmaß der eingeleiteten Ermittlungen. "Die Auswertungen der IT-Spezialisten zu der Menge der abgegriffenen und vertriebenen Abonnements dauern an", teilt die Polizei Nordrhein-Westfalen bisher mit.