Mit Batterie und Sichtschutz: LG zeigt kuriosesten Fernseher des Jahres

Eine schmale Box, breiter als hoch, montiert an der Wand oder auf einem Ständer: So könnte man fast jeden Fernseher beschreiben. LG zeigt jetzt zwei Geräte, die klar von dieser Norm abweichen. Der eine kommt mit Ständer und Batterie , der andere mit Sichtschutz.

Ein Fernseher mit eingebauter Batterie - für "Freiheit", aber welche?

Fernseher mit Sichtschutz

Klar, es gibt immer wieder Abweichungen der "normalen" Ausbauformen von TV-Geräten. Zuletzt waren es wohl rollbare Fernseher , die sich hier einen echten Sonderstatus verdient hatten, aber auch modulare Konzepte wie " The Wall " von Samsung weiß zu beeindrucken. LG hat jetzt aber zwei Geräte vorgestellt, die wir in dieser Form noch nicht gesehen haben. Das Unternehmen legt damit einen echten Frühstart für die CES 2022 Anfang Januar hin, bei dem man dann offiziell das neue Lifestyle-TV-Lineup für das nächste Jahr präsentieren wird.Mit dem LG StanbyME will man den "idealen Begleiter für die heutigen Fernsehgewohnheiten" bieten können - welche Fernsehgewohnheiten hier gemeint sein sollen, erschließt sich aber nicht ohne Weiteres. Denn der 27-Zoll-TV kommt festinstalliert auf einem rollbaren Ständer, in den wiederum eine Batterie eingebaut ist. Dank dieses Stromspeichers kann der Fernseher bis zu 3 Stunden ohne Steckdosenanschluss durchhalten. LG spricht hier euphorisch von der "ultimativen Freiheit".Diese soll sich dann auch in der Möglichkeit ausdrücken, das Display auf dem Ständer frei im Hoch- als auch im Querformat schwenken, kippen und drehen zu können. Eine abnehmbare Halterung ermöglicht die Platzierung eines Smartphones für Videoanrufe je nach gewählter Ausrichtung.Das zweite Modell, das LG unbedingt vor der CES 2022 vorstellen wollte, ist der LG Objet TV. Dank moderner Ausrüstung wie dem 65-Zoll-OLED-Evo-Panel wird hier ein Highend-Gerät geboten, noch viel wichtiger ist LG hier aber der Lifestyle-Aspekt. Laut dem Hersteller soll der TV "wie ein Kunstwerk" in einem 5-Grad-Winkel an die Wand gelehnt werden.Das echte Alleinstellungsmerkmal: Mit der Fernbedienung lässt sich ein austauschbarer Sichtschutz aus Stoff hoch- und runterfahren, der das Display teilweise oder ganz verdeckt. LG greift hier die Idee auf, die mit dem rollbaren TV-Modell entwickelt wurde. Nutzer können bei der "Linienansicht" reduzierte Inhalte zur Musikwiedergabe oder dem Wetter anzeigen lassen, ohne dass der ganze Fernseher zu "sehen" ist.