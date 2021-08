Netflix, Prime Video & Disney+: Die Highlights der Woche im Überblick

In dieser Woche nehmen die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mehr als 30 Filme und Serien in ihr Programm auf. Zu den Highlights zählen Die Professorin, Sweet Girl, Ready Player One und Killer's Bodyguard. Wir zeigen euch alle Termine im Überblick.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 33)

Untold: Deal with the Devil ab 17. August

Tuttut Cory Flitzer: Staffel 5 ab 17. August

Out of my league ab 18. August

The Secret Diary of an Exchange Student ab 18. August

Schwarze Insel ab 18. August

Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes ab 18. August

Die Professorin ab 20. August

Sweet Girl ab 20. August

Everything will be fine ab 20. August

The Loud House Movie ab 20. August

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 33)

Shadow In The Cloud ab 16. August

Ready Player One ab 16. August

Zum Glück geküsst ab 17. August

Bigfoot Junior ab 17. August

The Queen of Spain - Die Königin von Spanien ab 18. August

Killer's Bodyguard ab 19. August

The Danish Girl ab 20. August

9 Perfect Strangers - Staffel 1 ab 20. August

Kong: Skull Island ab 21. August

Godzilla ab 21. August

Blues Brothers 2000 ab 22. August

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 33)

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin - Staffel 2 ab 18. August

Tierisch gute Erziehung - Staffel 1 ab 18. August

Empire - Staffel 1-3 ab 18. August

Tyrant - Staffel 1-3 ab 18. August

127 Hours ab 20. August

Der Club der singenden Metzger ab 20. August

Die Neue Zeit ab 20. August

Die Protokollantin ab 20. August

Sissi - Teil 1 ab 20. August

Sissi - Teil 2 ab 20. August

Terminator: Dark Fate ab 20. August

Neue Serien und Filme im Überblick

Netflix-Abonnenten sehen in der Woche vom 16. bis 22. August (KW 33) unter anderem die neue Comedyserie Die Professorin mit Sandra Oh (u.a. Grey's Anatomy, Killing Eve) und den Drama-Film Sweet Girl mit Jason Momoa (u.a. Game of Thrones, Aquaman). Außerdem starten neue Dokumentationen der Untold- und Memories of a Murderer-Reihen. Amazon Prime Video lockt seine Mitglieder hingegen mit namhaften Lizenztiteln wie Ready Player One, Killer's Bodyguard, The Danish Girl, Godzilla und Kong: Skull Island vor die Mattscheibe.Disney+ und der damit verbundene Star-Channel erweitern die Auswahl mit der zweiten Staffel vom Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin nebst der Premiere von Tierisch gute Erziehung. Ebenso sieht man ab dem 18. August drei Staffeln von Empire sowie Tyrant und erhält zum Ende der Woche Zugriff auf 127 Hours mit James Franco. Nostalgiker können sich weiterhin auf zwei Teile von Sissi freuen, während Sci-Fi-Fans mit Terminator: Dark Fate auf ihre Kosten kommen dürften.