Neues Intel WLAN-Treiber-Update behebt Abstürze bei Windows 10

Intel hat Probleme mit WLAN- und Bluetooth-Treibern behoben, die bei Windows 10-Nutzern vermehrt zum Blue Screen of Death (BSOD) führten. Diese Fehler werden durch ein neues Update adressiert, ebenso Probleme mit Blue­tooth-Geräten, die ihre Verbindung verlieren.

Behobene Probleme

Release-Notes WLAN-Treiber Wenn Sie eine große Dateiübertragung durchführen, zeigt der Windows-Geräte-Manager möglicherweise an, dass der Wireless-Adapter nicht richtig funktioniert. Das Windows-Systemereignisprotokoll zeigt die Ereignis-ID 5002 und 5005 an

Gelegentlicher Verlust der Netzwerkkonnektivität mit Intel® Dual Band Wireless AC-8260 und AC-8265-Adaptern. Die Windows-Systemereignisprotokollierung zeigt die Ereignis-ID 5002 und 5005 an

Es können Windows Stop-Fehler (BSOD) auftreten, die mit dem Intel Wireless-Treiber in Verbindung stehen

Intel Treiber- und Support-Assistent

Intel Bluetooth Treiber

Intel PROSet/Wireless WLAN-Treiber

Neben Problembehebungen gibt es eine Reihe an sicherheitsrelevanten Änderungen. Das meldet das Online-Magazin Deskmodder . Wir haben die Updates bereits im WinFuture-Down­load­bereich für euch bereitgestellt (und am Ende des Artikel). Alternativ könnt ihr mit dem Intel Update-Assistenten (ebenfalls am Ende des Artikel zu finden) immer auf dem neuesten Stand bleiben. Nutzern wird nun dringend empfohlen, die aktualisierten WLAN-Treiber (Intel PROSet/Wireless Software 22.50.1 ) und Bluetooth-Treiber (Intel Wireless Bluetooth 22.50.0) zu installieren, da sie neben funktionalen Updates auch Sicherheits­updates enthalten.Die neuen Intel Wireless-Treiber beheben diverse Fehler, die zum Blue Screen of Death (BSOD) führen konnten. Zudem beschrieben Nutzer einen Bug, der dazu führte, dass Fehlermeldungen beim Übertragen von größeren Datenpakten aufkamen.Das Update für Bluetooth behebt Probleme bei der Verbindung zwischen mobilen Geräten, erläutert Intel in den Release-Notes : "Auf manchen Systemen kann es vorkommen, dass das Bluetooth-Gerät im Gerätemanager ein gelbes Ausrufezeichen anzeigt, während eine Verbindung zu einem mobilen Gerät über PC-to-Mobile-Verbindungsanwendungen hergestellt wird." Das ist auch der einzige Punkt der Update-Notizen. Die vollständige Liste der unterstützten Produkte und Treiberversionen, die von Intel zur Behebung dieser Probleme freigegeben wurden, werden in den Versionshinweisen der neuen Treiber-Updates genannt.