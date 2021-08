Alle Infos zum Microsoft August Patch-Day für Windows

Microsoft hat den August Patch-Day eröffnet und neue Updates für alle Windows-Versionen heraus­gegeben. Neben Patches für die aktuellen Windows 10-Versionen gibt es Updates für deren Vor­gän­ger. Alle Infos findet ihr in diesem Artikel.

Sicherheitsrelevante Änderungen

Windows 10 Versionen:

Windows 10 Version 21H1, KB5005033 (Build 19043.1110)

Windows 10 Version 20H2, KB5005033 (Build 19042.1110)

Windows 10 Version 2004, KB5005033 (Build 19041.1110)

Windows 10 Version 1909, KB5005031 (Build 18363.1679)

Windows 10 Version 1809, KB5005030 (Build 17763.2061)

Windows 10 Version 1607, KB5005043 (Build 14393.4530)

Sicherheits-Updates Windows 10 Version 21H1, 20H2 und 2004

Highlights Änderung: Aktualisiert die Standardanforderungen für die Installationsberechtigung, so dass man Administrator sein muss, um Treiber zu installieren, wenn Point and Print verwendet wird.

Übersicht der Änderungen im Knowledge-Base-Artikel: KB5005033

Sicherheits-Updates für Windows 10 (aus 2019)

Highlights Änderung: Aktualisiert die Standardanforderungen für die Installationsberechtigung, so dass man Administrator sein muss, um Treiber zu installieren, wenn Point and Print verwendet wird.

Übersicht der Änderungen im Knowledge-Base-Artikel: KB5005031

Sicherheits-Updates für Windows 10- Version 1809 und 1607

Übersicht der Änderungen in den Knowledge-Base-Artikeln: KB5005030 (Version 1809) und KB5005043 (Version 1607).

Windows 10: Kumulativer Patch

Die Updates werden allen Nutzern empfohlen, da sie Sicherheitslücken schließen und Verbesserungen einführen. Alle Änderungen und verfügbaren Varianten für Desktop, Server oder HoloLens führt Microsoft im Windows-10-Update-Verlauf auf und hat dazu die entsprechenden Knowledge-Base-Artikel veröffentlicht. Wir haben die verfügbaren Updates zusammengestellt. Für folgende Windows-Versionen stehen neue Updates zur Verfügung:Die Sicherheits-Updates adressieren unter anderem die Windows Apps, Windows User Account Control (UAC), Windows Linux und Windows Kernel. Das Highlight der Änderungen betrifft aber eine neue Abschwächung für die sogenannte PrintNightmare-Sicherheitslücke. Was Microsoft dabei geändert hat, haben wir bereits in einem separaten Artikel beschrieben Microsoft kombiniert seit Mai jeweils das neueste Servicing Stack Update (SSU) für das Betriebssystem mit dem neuesten kumulativen Update (LCU). Voraussetzung dafür - also das kein einzelnes SSU vorab installiert werden muss - ist das Patch-Day-Update vom 11. Mai 2021, mit dem die Änderung eingeführt wurde. Kleiner Tipp: Zum Start der Freigabe kann es sein, dass die KB-Artikel bei Microsoft noch nicht direkt aufrufbar sind. Das ändert sich aber in der Regel recht schnell. Über die Suche im Microsoft Update Katalog findet man aber bereits alle neuen Versionen.Zur Kontrolle, ob ihr die neueste Version installiert habt, hilft folgende Liste. Dort findet ihr jeweils die aktuellsten Build-Nummern für die einzelnen Windows-Versionen. Prüft eure installierte Versionsnummer mit dem Tastaturbefehl Windows + R, um den Ausführen-Dialog zu öffnen, die Eingabe "WinVer" ruft dann die Versionsanzeige auf.Das neueste Windows 10 Mai 2021 Update hat einen neuen Sicherheits-Patch erhalten. Die neue Build­nummer lautet 19043.1165. Nutzer, die noch das Oktober 2020 Update oder das Mai 2020 Update installiert haben, bekommen die Buildnummer 19042.1165 und 19041.1165.Die Windows-10-Version aus dem Herbst 2019 hat ein Update bekommen: Die neue Build­nummer lautet 18363.16734 (für Version 1909 alias November 2019 Update).Auch die älteren Windows 10-Versionen der Jahre 2016 und 2018 haben Sicherheits-Updates erhalten. Die Sicherheits-Updates enthalten Qualitätsverbesserungen.