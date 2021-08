120 Meter hoch: SpaceX setzt größte Rakete der Geschichte zusammen

SpaceX hat erfolgreich sein Raumschiff Starship und die Raketenstufe Super Heavy auf der Startrampe zusammengesetzt. So zeigt sich am Standort in Texas erstmals, welch beeindruckende Figur die größte und stärkste Rakete der Welt wirklich macht.

Schritt für Schritt Richtung Mars: Starship und Super Heavy vereint

Nur kurz ausprobiert, noch viel zu tun

Elon Musk