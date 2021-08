Gerücht: Billig-Tesla Model 2 für 25.000 Dollar geht in Testproduktion

Tesla bereitet sich einem Insider-Bericht zufolge bereits auf die Produktion des Billig-Tesla Model 2 vor. Demnach startet in China in den kommenden Wochen die Test-Produktion. Das neue Fahrzeug soll für rund 25.000 Dollar angeboten werden.

Gerüchte machen Hoffnung auf Frühstart

Die Gerüchte über ein günstiges Tesla Model 2 gibt es seit Längerem - angeheizt durch eine Skizze, die Tesla-Gründer Elon Musk schon im Jahr 2020 gezeigt hatte. Bisher war es aber recht ruhig um das Model 2. Nun gibt es neue Insider-Berichte aus China. Laut dem Online-Magazin Electrek laufen die Vorbereitungen für die Produktion.Bei Twitter hatte eine Quelle angegeben, dass der Prototyp bereits fertiggestellt sein soll. Dabei handelt es sich um einen angesehenen chinesischen Auto-Blogger, dem gute Einblicke in die Fertigung in China nachgesagt werden. Auch sind die Verträge mit den meisten Zulieferfirmen schon unter Dach und Fach, schreibt er. Die Testproduktion sei nunmehr für Ende 2021 geplant.Gleichzeitig erwartet man nun die offizielle Ankündigung für das günstige E-Auto. Laut den mit den Planungen vertrauten Quellen von Electrek wird Tesla das neue Fahrzeug in der Gigafactory Shanghai produzieren und von dort aus dann weltweit exportieren.Dabei ist aktuell noch vollkommen unklar, in welchem Zeitrahmen das neue E-Auto auf den Markt kommen wird. Tesla hatte im vergangenen Jahr allerdings schon einmal vorsichtig angekündigt, dass man ein in dem neuen Tesla-Zentrum in China entwickeltes Fahrzeug bereits 2023 dort auch verkaufen will. Sollten sich die Gerüchte über den Produktions-Testlauf aber bewahrheiten, könnte es auch schon 2022 soweit sein, dass das neue Modell auf den Markt kommt.Das Tesla Model 2 soll in der Kompaktklasse für Wirbel sorgen. Das Model 2 wird dabei zum Preis von rund 25.000 Dollar ein absoluter Preisbrecher sein und damit ein perfektes Fahrzeug für den Einstieg in die E-Mobilität.