Polizei warnt: Alkoholisierte E-Scooter-Nutzung wird schnell sehr teuer

Insbesondere in der aktuellen warmen Jahreszeit greifen viele Menschen auf die in Städten breit verfügbaren E-Scooter zurück. Die Polizei weist aufgrund verschiedener Vorfälle noch einmal darauf hin, dass es sich bei diesen um motorisierte Fahrzeuge handelt.

Ab 0,5 Promille wirds teuer

Und das hat gemäß der gesetzlichen Regelungen auch klare Folgen. "Vielen scheint nicht bekannt zu sein, dass bei der Fahrt auf einem E-Scooter dieselben Vorschriften gelten, wie für einen Autofahrer", teilte die Flensburger Polizei mit. Das gilt insbesondere auch für Fahrten unter Einfluss von Alkohol und anderen Drogen. Wer erwischt wird, muss mit entsprechenden Folgen rechnen.Fast täglich würden Nutzer von E-Scootern erwischt, die unter dem Einfluss berauschender Substanzen stehen. "Einige sind regelrecht erstaunt und geben in den Kontrollen an, dass sie sich in ihrem Zustand nie ans Steuer gesetzt hätten und extra den E-Scooter genommen haben", schildet man seitens der Polizei die Erfahrungen.E-Scooter sind leicht verfügbar, gleichen im Design dem Roller, den man aus Kindertagen kennt und für Fahrten ist auch keine Fahrerlaubnis notwendig. Trotzdem handelt es sich um motorisierte Fahrzeuge, die im Straßenverkehr allesamt den gleichen Regeln hinsichtlich des Alkoholkonsums unterliegen.Das bedeutet, dass man bereits ab 0,5 Promille Blutalkoholgehalt eine Ordnungswidrigkeit begeht. Hier erwarten den Fahrer 500 Euro Bußgeld, das im Wiederholungsfall schnell steigt. Auch der Entzug eines eventuell vorhandenen Führerscheins bis hin zur Anordnung einer Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) können folgen. Dies gilt aber nur, wenn es keine Auffälligkeiten gibt. Wer einen Unfall baut, den Straßenverkehr auf andere Weise gefährdet oder gar mit 1,1 Promille oder mehr erwischt wird, begeht auch auf dem E-Scooter eine Straftat und muss mit entsprechend härteren Sanktionen rechnen.