E-Scooter: Tier macht im Test das Rennen - aber perfekt ist anders

Günstig und in Entwicklung

Vorteile

Breite Verfügbarkeit

Gut funktionierende Bremsen

Nicht nur ein, sondern zwei Bremsgriffe am Lenker

Stabile Reifen

Auch für größere Menschen geeignet

Blinker am Lenkrad

Handyhalterung mit Wireless-Charging

Sicheres Fahrgefühl

Besseres Fahrgefühl als bei Lime oder Bird

Günstiger als Lime

Abo-Modelle ab 1,99 Euro im Monat optional und saisonal verfügbar

Guter Support via Telefon und Facebook

Fahrten mit Beeinträchtigungen durch Defekte werden problemlos erstattet

Neutral

Durch Akku auf dem Trittbrett weniger Platz für Füße als früher

Blinker hört nach dem Abbiegen nicht automatisch auf zu blinken

Verfügbarkeit Abhängigkeit von Verteilung durch den Anbieter und Nutzung anderer User:innen

Kein Foto beim Parken notwendig (bei Lime ist dies Pflicht)

Nachteile

Teils können Defekte erst nach der Fahrtbuchung festgestellt werden (bspw. Lenkung)

Nicht in jeder Stadt verfügbar

Keine Anzeige am Display, ob man sich gerade in einer Parkverbotszone befindet

E-Scooter haben sich inzwischen in vielen Städten als Leihfahrzeuge fest etabliert. Im täglichen Gebrauch durch unseren Kollegen Timm Mohn konnten sie ihren Nutzen vielfach unter Beweis stellen: Sei es, dass man es doch noch pünktlich auf die Arbeit schafft oder man sein eigenes Eigentum wie beispielsweise ein Fahrrad schützt, in dem man es nicht am Bahnhof abstellt, wo es möglicherweise entwendet wird.Gleichzeitig werden die nützlichen Helfer leider vielerorts durch missbräuchliche Nutzung zerstört. Erfreulicherweise hat Tier trotzdem bisher davon abgesehen, seine Preise zu erhöhen. Durch verschiedene Abo-Modelle lässt sich der Preis für die Nutzung der Scooter sogar unter den des öffentlichen Nahverkehrs drücken.Und im Gegensatz zu anderen Herstellern entwickelt Tier seine E-Scooter kontinuierlich weiter: Neben dem leicht zu entnehmenden Akku, dem erst später hinzugefügten Handyhalter und dem Blinker steht mit dem Helmfach die nächste Neuerung bereits fest. Daher steht dieses System auch im Fokus des vorliegenden Tests, auch wenn natürlich nicht alles ganz positiv ist.