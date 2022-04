Neuer E-Scooter von Xiaomi: Mit großer Reichweite und einem Haken

Unter der Tochtermarke "Navee" hat Xiaomi einen neuen E-Scooter in die USA und nach Europa gebracht. Neben vielen tollen Features lockt der Navee N65 mit einem fairen Preis, kommt dabei allerdings womöglich mit einem fetten Haken nach Deutschland.

Schnell, große Reichweite, kompakt: E-Scooter mit vielen Vorteilen

Xiaomi ist ein sehr umtriebiges Unternehmen, welches uns nicht nur Spitzen-Smartphones wie das Xiaomi 12 Pro bietet. Im Portfolio gibt es fast alles vom Roboter-Hund Cyberdog bis zum transparenten Fernseher Mi TV Lux. Da wundert man sich nicht, dass Xiaomi auch im Bereich Mobility vertreten ist. Das belegt das chinesische Unternehmen jetzt eindrucksvoll mit einem sehr spannenden E-Scooter. Zum Xiaomi-Ökosystem gehört auch die Marke Navee und der in China bereits veröffentlichte Navee N65 will nun auch US-amerikanische und europäische Märkte erobern.Für die Preisklasse ist das Gerät außerordentlich gut ausgestattet. Das geht schon los mit einem 500 Watt starken Motor. Der lässt Euch nicht nur - in drei verschiedenen Geschwindigkeitsmodi - bis zu 20 km/h schnell fahren, sondern Euch auch Steigungen von bis zu 25 Prozent bewältigen.Außerdem hat Navee einen so großen Akku, dass in Kombination mit der Rekuperation, also der Rückgewinnung von Energie beim Bremsen, Reichweiten von bis zu 65 Kilometern erreicht werden können. Mit an Bord ist ein Lichtsystem sowie ein LED-Dashboard, das Ihr über die dazugehörige App steuern könnt. Damit bis zu 120 kg schwere Personen auch ordentlich viel Platz haben, gibt es ein 17 Zentimeter breites Trittbrett, bei dem der Silikonbelag Euch die richtige Rutschfestigkeit versprechen soll. Gebremst wird mittels EABS sowohl vorne als auch hinten.Im Gegensatz zu vielen anderen Rollern, bei denen 8-Zoll-Reifen ausreichen müssen, sind es beim Navee N65 10 Zoll. Das hilft Euch dabei, Hindernisse leichter zu bewältigen. Der E-Scooter verfügt zudem über einen äußerst smarten Faltmechanismus. Dank des drehbaren Lenkrads könnt Ihr den Roller sehr kompakt zusammenfalten und ihn damit beispielsweise auch bequem mit in die Bahn nehmen.Einen fetten Haken gibt es aber eben auch. In der offiziellen Pressemitteilung wird keine Straßenzulassung erwähnt. Es gibt lediglich den Appell, sich neben den Verkehrsregeln auch an die örtlichen Gesetze zu halten. Falls der Scooter beim Verkaufsstart keine Fahrerlaubnis für Deutschland bekommt, dürftet Ihr die Karre auf deutschen Straßen also nicht fahren. Somit bliebe Euch nur die Nutzung auf privatem Gelände.Mit Blick auf das technische Datenblatt gibt es aber nichts, was einer Zulassung in Deutschland im Wege steht. Sowohl die Geschwindigkeit von maximal 20 km/h als auch die Leistung von 500 Watt sind im deutschen Straßenverkehr erlaubt. Es wäre also schade, wenn Navee die Zulassung für Deutschland nicht beantragt, denn für den Preis von 699 Euro bietet das Modell eigentlich alles, was man sich von einem solchen Flitzer wünschen kann.