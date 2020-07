Microsoft PowerToys bekommen bald den angekündigten Color Picker

Die PowerToys, Microsofts neue Tool-Sammlung für Windows 10 , bekommen schon bald ein paar neue Extras. Dazu gehört ein Color-Picker, der einem bei Bedarf schnell Farbwerte ausgeben kann. Erst einmal kommt aber ein Wartungsupdate.

Neues Extra-Tool

Release-Termin noch unbestimmt

PowerToys - Neuauflage von Microsofts Werkzeug-Sammlung

Das Entwickler-Team der PowerToys hat die nächste große Erweiterung für die neuen PowerToys für Windows angekündigt. Als Nächstes soll schon bald ein Tool veröffentlicht werden, mit dem man Farbwerte auf dem Monitor messen kann. Zudem soll in Kürze ein wichtiges Wartungsupdate erfolgen, dass einige Probleme mit den einzelnen Tools behebt. Genaue Details zu dem Update gibt es aber aktuell noch nicht.Viel interessanter ist aber eine weitere Neuerung, die in die PowerToys mit aufgenommen werden soll: Ein Color-Picker ("Farbauswahl"). Schon Anfang des Jahres hatte Entwickler Niels Laute die ersten Design-Ideen für PowerToys veröffentlicht , jetzt arbeitet er an der Anpassung für den Color-Picker. Im GitHub-Repository von Microsoft werden alle Informationen zu der neuen Windows 10-Version der PowerToys zusammengetragen. Dort kann man nachlesen, was derzeit in Arbeit ist und was noch geplant wird.Die PowerToys sind derzeit bei Version 0.19.0 angekommen. Für heute ist noch ein Update mit Fehlerbehebungen angekündigt worden. Laut einem Tweet von Clint Rukas wird die Version 0.19.1 derzeit final getestet. Das Update bringt dann ein "paar kritischen Korrekturen", sowie eine Behebung für ein Speicherleck-Bug in PT Run.Wann der Color-Picker zur Veröffentlichung dann schließlich bereits stehen wird, ist noch nicht bekannt.Da es aber bereits seit März eine automatische Update-Benachrichtigung gibt, das darüber informiert, wenn eine neue Version bereitsteht, bekommen die Nutzer einen entsprechenden Hinweis, wenn es so weit ist. Die jeweils aktuelle Version findet ihr wie gewohnt auch immer bei uns im Download-Bereich: