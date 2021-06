Microsoft: Cloud-Gaming rettet die Xbox One vor dem Elektroschrott

Mit Hilfe des Game-Streaming-Dienstes xCloud will Microsoft verhindern, dass die älteren Xbox One-Konsolen zu Elektroschrott werden. Exklusive Next-Gen-Spiele für die Xbox Series X sollen über diesen Weg auf der älteren Generation landen. Das bestätigten die Redmonder beiläufig.

Xbox One-Konsolen werden in Zukunft zu Streaming-Boxen

Während anlässlich der E3 2021 hauptsächlich über Microsoft-Titel wie Halo Infinite, Starfield, Forza Horizon 5 und die Xbox Series-Adaption des Flight Simulators gesprochen wurde, ging ein wichtiger Punkt innerhalb des kürzlich veröffentlichten Blog-Beitrags des Unternehmens (via The Verge ) beinahe unter. Das Xbox Cloud Gaming wird in Zukunft nämlich nicht nur für Smartphones, Tablets, Smart-TVs und im Browser zur Verfügung stehen, sondern auch auf den Konsolen der Xbox One-Familie."Für die Millionen von Menschen, die heute auf Xbox One-Konsolen spielen, freuen wir uns darauf, mehr darüber zu erzählen, wie wir viele dieser Next-Gen-Spiele, wie z. B. Microsoft Flight Simulator, über Xbox Cloud Gaming auf Ihre Konsole bringen werden, genau wie wir es mit mobilen Geräten, Tablets und Browsern tun.", sagt Will Tuttle, Chefredakteur des offiziellen Xbox Wire-Blogs bei Microsoft . Was dabei allerdings noch in den Sternen steht, ist ein passender Release-Termin der xCloud-Funktionalität für die älteren Systeme.Fest steht, dass die seit beinahe acht Jahren am Markt erhältlichen Konsolen im Laufe dieses oder nächsten Jahres ihren zweiten Frühling erleben könnten. Gerade in Hinsicht auf die schlechte Verfügbarkeit der Xbox Series X , dürfte die Umwandlung der Xbox One-Systeme in eine Set-Top-Box für Microsofts Cloud-Gaming viele Spieler freuen. Bei einer entsprechend guten Internetverbindung sollte das Next-Gen-Feeling so auch auf diesen Geräte aufkommen können, nachdem die Redmonder ihre xCloud-Server in den nächsten Wochen von der alten Xbox One- auf neue Series X-Hardware umstellen werden.Bisher war nur bekannt, dass Spieler das Xbox Cloud Gaming auf Microsoft-Konsolen in Zukunft dafür nutzen dürfen, um Vorschauversionen (Demo) diverser Titel vor einem möglichen Kauf auf Knopfdruck streamen zu können. Eine Erweiterung der Funktionalität war jedoch abzusehen, da der Konzern schon seit längerem das Ziel verfolgt, seine Spiele auf so vielen Plattformen und über so viele Distributionswege wie möglich anzubieten. Das xCloud-Streaming innerhalb des Xbox Game Pass (Ultimate) reiht sich somit in diese Pläne ein.