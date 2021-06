Redfall: Microsoft zeigt Vampir-Koop-Shooter der Dishonored-Macher

Die vier Charaktere sind (laut offizieller Beschreibung):

Komplett neue Spielemarken werden in heutigen Zeiten von Entwicklern und Publishern eher selten angekündigt, zu sehr konzentrieren sich die Macher von Games auf Bewährtes. Es ist also immer wieder etwas Besonderes, wenn es etwas Neues zu sehen gibt - so wie im Fall des Vampir-Shooters Redfall.Das ursprünglich zu Bethesda gehörende Studio Arkane Austin hat bereits in Vergangenheit bewiesen, dass man mit Mut zu Neuem viel Erfolg haben kann. Denn man hat nicht nur mit Dishonored einen der besten und auch kreativsten Shooter der letzten Jahre geschaffen, auch die Neuauflage von Prey war ein ganz besonderes Erlebnis.Nun will man dieses Kunststück mit Redfall wiederholen: Der Koop-Open-World-Shooter (der aber auch alleine spielbar ist) entführt uns auf die einst malerische Inselstadt Redfall, diese ist jedoch von Vampiren überrannt worden. Die bekämpft das Helden-Quartett mit allerhand Waffen, aber auch übernatürlichen Fähigkeiten bzw. "Magie".Die Held*innen haben allesamt eigene einzigartige Fähigkeiten und spezielle Waffen. Laut den Entwicklern werden sich alle sofort heimisch fühlen, die in Vergangenheit Games des Studios gespielt haben: "Wir wollten, dass die Spieler ein Arkane-Erlebnis haben, aber dieses Mal mit der Option, es mit ihren Freunden zu spielen", erklärt Co-Creative Director Ricardo Bare.- Sie mag das jüngste Mitglied des Teams sein, aber es gibt nicht viel, was sie mit ihrem Verstand und ihren mächtigen telekinetischen Fähigkeiten nicht bewältigen kann.- Jacob ist ein ehemaliger Scharfschütze mit einer Vorliebe für dunkle Kleidung und ein mysteriöses Vampir-Auge. Wenn Du ihn auf dem Spielfeld suchst, halte Ausschau nach seinem geisterhaften Raben. Jacob wird nicht weit weg sein.- Sie wird immer zusammen mit ihrem robotischen Begleiter Bribón gesichtet. Remi ist überall da zu Hause, wo es Konflikte gibt und nutzt ihren brillanten Verstand und ihre Empathie, um ihre Liebsten zu beschützen und den Bedürftigen auf der ganzen Welt zu helfen.- Als Erfinder und Internet-berühmter paranormaler Ermittler ist Devinder bereit, der Welt zu beweisen, dass Vampire real sind - aber dafür muss er erst einmal lang genug überleben.Redfall erscheint im Sommer 2022 exklusiv für Xbox Series X/S und PC.