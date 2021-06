Forza Horizon 5: E3-Trailer zeigt ein atemberaubendes Next-Gen-Spiel

Alle Ankündigungen und Trailer in der Übersicht

Das Rennspiel Forza Horizon ist eines der grafischen Highlights der E3-Präsentation von Microsoft gewesen, es war vielleicht das Next-Gen-Spiel, das am besten ausgesehen hat. Der Arcade-Ableger der traditionsreichen Rennspielreihe führ dieses Mal nach Mexiko und was sollen wir sagen: Es war und ist eine Augenweide.Lebendige Wüsten, üppige Dschungel, historische Städte, versteckte Ruinen, unberührte Strände, riesige Canyons und einen hoch aufragenden, schneebedeckten Vulkan: So beschreibt Microsoft die Bandbreite der Landschaften von Forza Horizon 5. Abwechslung wird auch in Sachen Wetter groß geschrieben, denn zu "normale" Ereignissen wie Regen kommen auch noch Staub- und Tropenstürme dazu. Forza Horizon 5 erscheint am 9. November 2021 auf Windows 10 PCs, Steam, Xbox Series X|S und Xbox One.