Updates & Wünsche: So geht es mit Microsoft Edge dieses Jahr weiter

Der auf Chromium basierende Edge erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Microsoft wird seinem Browser laut aktueller Roadmap bis zum Ende des Jahres fünf weitere Updates spendieren, bis hin zur Version 96. Einige der geplanten Funktionen gibt man schon jetzt bekannt.

Microsoft Edge: Veröffentlichungszeitplan Version Beta-Kanal Stable-Kanal Edge 92 08.06.2021 22.07.2021 Edge 93 03.08.2021 02.09.2021 Edge 94 01.09.2021 23.09.2021 Edge 95 28.09.2021 21.10.2021 Edge 96 26.10.2021 18.11.2021 Edge 97 30.11.2021 06.01.2022

Erste Edge-Features aus dem "Top Feedback Summary"

Microsoft Edge: Browser auf Chromium-Basis

Nicht nur bei Updates für Microsoft Teams erhöht man die Frequenz, auch mit dem Edge-Browser haben die Redmonder in diesem Jahr noch viel vor. Aus einem aktualisierten Veröffentlichungszeitplan geht hervor, dass nach dem kürzlich veröffentlichten Edge 91 und der Beta-Version von Edge 92 noch vier weitere Updates folgen werden, deren Rollout bis Ende November durchgeführt wird. Microsoft gibt dabei sowohl bekannt, in welcher Woche die Veröffentlichung der jeweiligen Testversionen im Beta-Channel als auch der finale Stable-Release stattfinden dürfte.Während sich Microsoft mit der Ankündigung neuer Funktionen erst kurz vor Release der jeweiligen Beta-Versionen zu Wort meldet, gibt es schon jetzt erstes Feedback auf die Wünsche von Edge-Insidern , welche das Unternehmen monatlich aktualisiert. Im Juni neu hinzugekommen sind unter anderem die Wünsche nach einem manuellen Sleep-Mode für Tabs, um gezielt und individuell Ressourcen zu schonen, und die bereits umgesetzte Möglichkeit den Bereich für vertikale Tabs in seiner Breite anzupassen. Mit dem Juli-Update auf Edge 92 soll zudem die Organisation von Tabs in Gruppen verbessert werden.Dass nicht alle Wünsche der Insider sofort umgesetzt werden können, zeigt die Platzierung innerhalb der Feedback-Liste. Einige Punkte stehen hier bereits seit mehr als 90 Wochen. Dazu zählen unter anderem eine vom Legacy-Edge bekannte Vorschaufunktion für Tabs, eine Möglichkeit die Autoplay-Funktion von Videos und Musik auf Webseiten ab Werk zu deaktivieren und die Verkleinerung der Adressleiste. Zudem befindet sich ein Großteil der Vorschläge für Microsofts Edge-Browser in der Diskussion oder Überprüfung. Viele Ideen werden sogar abgelehnt.