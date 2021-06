Windows 10 Patch-Day behebt Login-Probleme bei Outlook und Teams

Seit dem Mai-Patch-Day war bekannt, dass Nutzer von Windows 10 Version 1909 nach dem Patch erhebliche Probleme hatten, sich bei einigen Desktop-Client-Apps wie Microsoft Teams, OneDrive for Business und Microsoft Outlook anzumelden. Jetzt steht ein Fix parat.

Verbesserungen und Korrekturen Behebt ein Problem, das Sie nach der Installation des Updates vom 11. Mai 2021 oder höher möglicherweise daran hindern kann, sich bei einigen Microsoft 365-Desktop-Client-Apps anmelden zu müssen. Möglicherweise erhalten Sie auch die Fehlermeldung 80080300 oder "Es ist ein Problem aufgetreten. Verbindung wird erneut hergestellt ..." wenn Sie versuchen, sich zu authentifizieren oder sich bei Teams.

Anmeldung funktioniert wieder

Microsoft hat ein bekanntes Problem behoben, das dazu führte, dass es bei Microsoft 365 zu Authentifizierungsproblemen bei der Anmeldung in einigen Desktop-Client-Apps kam ("Fehler 80080300"). Bislang hatte der Support für Betroffene nur den Vorschlag, Geräte vor jedem Anmeldevorgang einmal neu zu starten. Jetzt gibt es Abhilfe in Form einer neuen Aktualisierung. Das berichtet das Online-Magazin Bleeping Computer Das jüngste Update für Windows 10 Version 1909 bringt eine dauerhafte Lösung für das Anmeldeproblem. In den von Microsoft mittlerweile nachgereichten Veröffentlichungs-Notizen zu dem Update wird der Fehler in der Liste der Korrekturen genannt. Da heißt es:Das kumulative Update KB5003635 behebt den Fehler laut den ersten Meldungen zuverlässig. Das Update KB5003635 wird automatisch über Windows Update, Windows Update for Business oder Windows Server Update Services (WSUS) installiert. Falls die automatischen Updates zum Beispiel durch Unternehmens-Richtlinien nicht verfügbar sind, kann man alternativ das Standalone-Paket aus dem Microsoft Update Katalog beziehen und manuell installieren.