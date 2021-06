Windows 10: Version 21H2 wird wohl in zwei Versionen kommen

Im nächsten Herbst wird es - wie im Frühjahr - wieder ein Windows 10-Update geben. Damit hören die Gemeinsamkeiten aber auch auf. Denn während Version 21H1 in Sachen Features praktisch nichts zu bieten hatte, wird 21H2 ein großes Update werden - in zwei Versionen.

LTSC-Version wohl wieder im Angebot

Auch wenn es keine Überraschung war, so mussten so mache dennoch vor einigen Wochen feststellen, dass Version 21H1 eine Enttäuschung ist. Denn bei der ersten Windows 10-Aktualisierung dieses Jahres konnte und musste man sich fragen, warum das überhaupt als richtiges Update geführt wird.Im Herbst wird aber alles anders, denn für Version 21H2 wird gerechnet bzw. davon ausgegangen, dass es das unter dem Codenamen Sun Valley bekannte Refresh geben wird. Sun Valley bezeichnet nicht einmal das Update selbst, sondern "nur" die optische Auffrischung des Betriebssystems, dazu werden also sicherlich auch noch einige funktionelle Verbesserungen kommen.Im Vorfeld tauchen nun immer neue Informationen zu Windows 10 Version 21H2 auf. Deskmodder schreibt aktuell, dass es aller Wahrscheinlichkeit (laut Einträgen in der Registry) nach zwei unterschiedliche Fassungen des Herbst-Updates geben wird. Das hat allerdings für Endanwender nicht unbedingt große Signifikanz, denn diese bekommen nur eine Ausgabe angeboten - also jene, die alle visuellen und funktionellen Anpassungen bieten wird.Dazu wird aber wohl auch noch eine Enterprise LTSC-Version von Windows 10 21H2 kommen. Zuletzt gab es eine Long Term Servicing Channel (LTSC)-Fassung vor knapp drei Jahren mit Windows 10-Version 1809. Die für Firmen gedachte Version, die nur alle zwei oder drei Jahre aktualisiert wird, dürfte komplett ohne die Sun Valley-Aktualisierungen auskommen. Das ist sicherlich nachvollziehbar, denn in Firmen steht Produktivität ganz oben auf der Agenda, optischer Feinschliff ist hier eher uninteressant.