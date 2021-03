Outlook: Antwort-Vorschläge starten nun endlich in der Windows-App

Microsoft hat die Entwicklung der Vorschlag-Funktion für Ant­worten nun auch für die Outlook-App für Windows offiziell gestartet. Nutzer der Smart­phone-Apps und von Outlook im Web können schon länger das praktische Extra nutzen, um schnell auf eine E-Mail zu reagieren.

Vorschlag-Funktion gibt es schon länger

Start noch in diesem Monat?

Der Startschuss der Implementierung des neuen Features wurde vom Online-Magazin Neowin entdeckt . Neu ist die Option, per Vorschlag-Funktion auf eintrudelnde E-Mails zu antworten dabei streng genommen nicht. Microsoft hatte das Feature nur bisher nicht für die Windows-App gestartet. Das wird nun aber nachgeholt.Microsoft hat dabei schon im Jahr 2018 damit begonnen, mit den vorgeschlagene Antworten für Outlook im Web zu experimentieren. Die Option ist KI-unterstützt und lernt dazu, sodass sobald man dieses Extra nutzt, es auch immer besser auf Inhalte der E-Mails reagiert. Nutzer der Windows-Desktop-App hatten bisher noch nicht die Möglichkeit, das einmal auszu­probieren. Das wird sich aber bald ändern, da ein neues Element auf der Microsoft 365-Roadmap darauf hinweist, dass die Funktion jetzt endlich auch für Outlook für Windows in Entwicklung ist.Ähnlich wie auf anderen Plattformen soll dann in der Outlook-App vorgeschlagene Antworten mit bis zu drei Vorschlägen angezeigt werden. Die Funktion ist als "in Entwicklung" ge­kenn­zeichnet und ist sogar noch für die Ver­öff­ent­lichung in diesem Monat eingetragen. Im Office Insider Beta-Kanal für Windows ist die Funktion bereits zum Testen freigegeben. Schon im April soll die Vorschlag-Funktion dann für weitere Windows-Versionen frei­gegeben werden. Das Feature steht derzeit in Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Französisch und Deutsch zur Verfügung sowie innerhalb Chinas auch in Chinesisch.