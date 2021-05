Adobe Photoshop läuft jetzt nativ auf Windows 10 für ARM-Prozessoren

Adobe hat Photoshop für Windows 10 für ARM-Prozessoren jetzt aus der Beta-Phase entlassen. Damit haben Adobe und Microsoft ihr Versprechen aus dem Jahr 2019 erfüllt, Photoshop als native App für die neuen ARM-Surfaces bereitzustellen.

Beta-Unterstützung "gefallen"

Import, Export und Wiedergabe von eingebetteten Videoebenen

Shake-Reduction-Filter

Einladungen zum Bearbeiten-Workflows werden nicht unterstützt. Um alternative Möglichkeiten zum Senden von Einladungen über das Web zu erfahren, siehe Zugriff und Bearbeitung von freigegebenen Cloud-Dokumenten.

Preset-Synchronisierung ist standardmäßig nicht aktiviert

Unterstützung von Windows Dial

Generator und verwandte Funktionen

Öffnen oder Platzieren von U3D-Dateien

Starten von Photoshop über den Befehl "Bearbeiten in" von Lightroom

Ölfarben-Filter

Rechtschreibprüfung und Silbentrennung für die Sprachen Hebräisch und Arabisch

Plugin-Marktplatz-Bedienfeld

Adobe

Microsoft hatte mit dem Surface Pro X im Jahr 2019 das erste Surface-Gerät seit sechs Jahren vorgestellt, das auf einem ARM-basierten Prozessor läuft. Es war das Erste, auf dem Windows 10 offiziell läuft.Das Pro X adressierte dabei ein spezielles Klientel, eher den Business-Anwender als den Privatnutzer. Dement­sprech­end war auch schon bei der Vorstellung des neuen ARM-Surfaces angekündigt worden, dass man gemeinsam mit Adobe die Creative Cloud Suite auf Windows 10 auf ARM zu bringen.Im November 2020 wurde schließlich die native Unterstützung für ältere Adobe-Apps für ARM-Geräte auf Windows 10 bereitgestellt, allerdings nur als Beta-Version. Seither gab es ein paar Updates und Verbesserungen - und nun wurde das "Beta"-Tag entfernt.Adobe Photoshop läuft nun nativ auf Windows 10 on ARM und ist von jedem Nutzer, also auch außerhalb des Beta-Tests verfügbar.Der Hinweis darauf wurde auf Adobes Support-Seite entdeckt. Dort steht, dass "ab Mai 2021 Photoshop jetzt nativ auf 64-Bit-Windows-10-ARM-Geräten läuft". Während es nicht klar ist, wann diese Seite aktualisiert wurde, hat archive.org einen Schnappschuss, der zeigt, dass am 11. Mai die Seite noch die Beta-Unterstützung erwähnte. Zu den System­an­for­derungen gehört ein Windows 10 ARM-Gerät mit Windows 10 64-Bit v19041.488.0 (Win10 20H1) mit mindestens 8 GB RAM, wobei 16 GB empfohlen werden.Außerdem werden die folgenden Funktionen im nativen Modus nicht unterstützt:Adobe hat angedeutet, dass diese Funktionen später hinzugefügt werden, hat aber noch keinen festen Zeitrahmen genannt.