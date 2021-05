Xbox One & Series X: Mai-Update jetzt verfügbar - Das alles ist neu

Ab sofort steht das neue Mai 2021-Update für alle Konsolen der Xbox One und Xbox Series X/S-Familie offiziell zum Download bereit. Ver­bes­se­run­gen verspricht Microsoft unter anderem im Bereich der Quick Re­sume-Funktion, für Passthrough-Audio und Multiplayer-Spiele.

Passthrough-Audio, Game-Trailer und Multiplayer-Spiele für Kinder

Im Zuge seiner monatlichen Updates bringt der Patch Day im Mai 2021 vor allem ein ver­bes­ser­tes Quick Resume auf die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und Series S. Die Ak­tu­ali­sie­rung soll die Funktion, welche zum nahtlosen Wechsel zwischen Spielen genutzt werden kann, stabiler und schneller machen. Innerhalb einer neuen Gruppe der Spiele-Bibliothek sehen Nutzer außerdem, für welche Spiele bereits Daten für Quick Resume vorliegen, sodass ein direkter Start dieser in Frage kommt, ohne mit langen Ladezeiten rechnen zu müssen. Die Gruppe lässt sich dem Xbox-Homescreen hinzufügen.An zweiter Stelle der Neuerungen des Mai 2021-Updates für die Xbox One und Xbox Series-Konsolen steht die Möglichkeit des Passthrough-Audio. Hierbei überlässt Microsoft die Audio-Dekodierung Media-Apps wie Disney+, Netflix und Apple TV, sodass ein "" direkt an per HDMI angeschlossene Audio-Geräte durchgeschleift werden kann. Die Passthrough-Funktion muss manuell in den Audio-Einstellungen aktiviert werden. Im Xbox-Guide wird zudem aufgeführt, sobald eine Media-App mit Passthrough verwendet wird.Abseits dieser zwei Verbesserungen ermöglicht es Microsoft Eltern und Erziehenden, den Zu­gang zu Multiplayer-Sitzungen von Kindern nun direkt in der Xbox Family Settings-App zu steu­ern. Sollte dieser ab Werk gesperrt sein, kön­nen Kinder Anfragen von der Xbox One oder Series X/S an ihre Erziehungsberechtigten stel­len, die dann mehr über das Spiel erfahren und die Sitzung für den Mehrspieler-Modus di­rekt freischalten können. Zusätzlich bringt der Patch neue Spotlight-Trailer für Game Pass-Spiele, neue Hintergründe und Updates für die Xbox-App unter Apple iOS und Google Android.